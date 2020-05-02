Dev projelerde son durum ne? İşte merakla beklenen köprü, tünel, otoyollar

Zigana Tüneli 14.5 km’lik çift tüplü Zigana Tüneli’nde çalışmalar 24 saat esasına göre sürdürülüyor. Bugüne kadar giriş kesiminde sol tüpte 5 bin 611 metre, sağ tüpte 5 bin 548 metre, çıkış sol tüpte 4 bin 213 m, sağ tüpte 4 bin 181 metre olmak üzere 19 bin 590 metre ilerleme sağlanarak yüzde 68’lik kazı ve destek gerçekleşmesi sağlandı.