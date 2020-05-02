Dev projelerde son durum ne? İşte merakla beklenen köprü, tünel, otoyollar
KORONAVİRÜS salgınıyla birlikte fabrikalar üretimlerine ara verdi. İnsanlar evlerine kapandı. Ancak bu dönemde çalışmaların devam ettiği yerler de var. Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda olan otoyol, köprü ve tünel yatırımları başta olmak üzere yol bakımı, trafik güvenliği, kar mücadelesi gibi rutin faaliyetler de yapılmaya devam ediyor.
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Bu kapsamda, ülke genelinde 67 şantiyede tam kapasite, 85 şantiyede orta kapasite, 117 şantiyede de düşük kapasiteli olmak üzere toplam 269 yol yapım şantiyesinde çalışmalar sürüyor.
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Karayolları’nın hazırlanan risk analizi ve acil eylem planı kapsamında ortak kullanım alanları gözden geçirilerek, mesafe kurallarına uygun çalışılacak şekilde yeniden dizayn edilen şantiyelerde, ateş ölçümü ve pek çok önlemin eşliğinde çalışmaların yürütüldüğü ifade ediliyor.
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İŞTE ÇALIŞMALARIN DEVAM ETTİĞİ PROJELER
Kuzey Marmara Otoyolu
7.9 milyar dolar proje bedelli 398 kilometre (km) uzunluğundaki Kuzey Marmara Otoyolu’ndaki çalışmalarla yolun 286 km’si tamamlandı.
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Aralık 2020 tarihinde bitirilmesi hedeflenen projede, kalan 112 km’nin yapımı sürdürülüyor.
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1915 Çanakkale Köprüsü ve otoyolu
1915 Çanakkale Köprüsü ile otoyol kesiminde çalışmalar devam ediyor. Proje kapsamındaki tüm şantiye girişlerinde koruyucu önlemler alınırken, şantiyelere yeni giriş yapacak personelin, görevli şirket tarafından tahsis edilen otellerde 14 günlük karantina süresini tamamlamasının ardından şantiye sahalarına girişlerine izin veriliyor.
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1 Mart-26 Nisan 2020 tarihleri arasında 1915 Çanakkale Köprüsü kulelerine 6 blok daha eklenerek 26 bloğa ve 189 metreden 249 metre yüksekliğe ulaşıldı.
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Otoyol kesiminde ise yaklaşık 5.5 milyon metreküp toprak işi, 9 bin 529 metre kazık, 66 bin 157 metreküp beton, 14 bin 646 ton demir, 94 bin 080 ton soğuk karışım, 31 bin 276 ton sıcak karışım, 5 adet alt geçit, 25 adet kutu menfez imalatı gerçekleştirildi.
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İstanbul-İzmir Otoyolu
Yapım çalışmaları tamamlanan otoyolun işletme faaliyetlerine devam edilirken, otoyol gişeleri geçen araç trafiği dikkate alınarak personelsiz kullanıma alındı. Görevli şirkette çalışan teknik personele esnek çalışma kapsamında evden çalışma imkanı sağlandı.
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Otoyolun rutin bakım ve onarım çalışmaları (otokorkoluk, elektrik, elektromekanik, asma köprü ve tüneller) gerekli koruyucu önlemler alınarak sürdürülüyor.
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Ankara-Niğde Otoyolu
Toplam proje uzunluğu 330 km olan Ankara-Niğde Otoyolu’nun 194 km’lik kesimi binder seviyesinde tamamlandı.
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Koronavirüs salgını sürecinde devam eden çalışmalarla 17 km bitümlü sıcak karışım kaplamalı otoyol (OY-BSK) kesimi bitirildi.
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Zigana Tüneli
14.5 km’lik çift tüplü Zigana Tüneli’nde çalışmalar 24 saat esasına göre sürdürülüyor. Bugüne kadar giriş kesiminde sol tüpte 5 bin 611 metre, sağ tüpte 5 bin 548 metre, çıkış sol tüpte 4 bin 213 m, sağ tüpte 4 bin 181 metre olmak üzere 19 bin 590 metre ilerleme sağlanarak yüzde 68’lik kazı ve destek gerçekleşmesi sağlandı.
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Akdeniz Sahil Yolu
439 km olarak projelendirilen Akdeniz Sahil Yolu’nun 393 km’si bölünmüş yol olarak tamamlandı. Yolun kalan 46 km’lik kesiminde, 11 adet tünelin bulunduğu 34 km’lik kesimde yapım çalışmaları, yapım ihalesi yapılmayan Anamur-Kaledran arasında da proje çalışmaları devam ediyor.
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2023 yılında tamamlanması hedeflenen Akdeniz Sahil Yolu projesi, 479 km’lik güzergahı 40 km kısaltacak.
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Başakşehir Şehir Hastanesi bağlantı yolları
Şehir hastanelerinden Başakşehir Şehir Hastanesi’nin bağlantı yolları, 30 Mart 2020 tarihinde Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluk ağına dahil edildi ve yapım çalışmalarına kaldığı yerden devam edildi.
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20 Mayıs 2020 tarihine kadar 480 metrelik Sağlıkkent viyadüğü hariç çalışmaların tamamlanması hedefleniyor.
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Kocaeli Şehir Hastanesi erişim yolları
186 milyon TL proje bedelli Kocaeli Şehir Hastanesi erişim yolları yapım çalışmalarına 24 Aralık 2019 tarihinde başlandı. Yolun 2020 yılı içerisinde tamamlanması hedefleniyor.
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Trabzon Kanuni Bulvarı
28 km’lik Trabzon şehir geçişi Kanuni Bulvarı’nın 22 Nisan 2020 tarihinde açılan 2.4 km’lik kesimi ile birlikte toplam 14.5 km’si 2x3 şeritli bölünmüş yol olarak trafiğe açıldı. Diğer kesimlerinde çalışmalar devam ediyor.