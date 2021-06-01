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Dünya
hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 01 Haziran 2021 - 14:31 | 

Dev NATO tatbikatı başladı... Komuta Türk askerinde!

Rusya'nın son dönemdeki uyarılarına rağmen 15 fazla NATO üyesi ülkenin yer aldığı Steadfast Defender 2021 Tatbikatı başladı.

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Rusya ile batı arasındaki gerilim tarihin en kötü dönemini yaşıyor. Gerilim Rusya'dan peş peşe gelen açıklamalar ile gitgide tırmanırken, NATO bu yılın en büyük tatbikatını düzenliyor.

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Tatbikatı 'gözdağı' olarak gören Rusya'nın bu iddialarına rağmen yetkililer 'Tatbikat Rusya'ya yanıt amacını taşımıyor, 2 yıldır planlanıyor' açıklamasında bulundu.

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Steadfast Defender 2021, NATO anlaşmasının 5’inci maddesi gereği kolektif savunma için müttefik ülkelerle müşterek eğitim icra etmeye, birliklerin iş birliği ve koordinasyonu ile muhabere yetenekleri de olmak üzere harbe süratle hazırlık kapasitesini test etmeye yönelik gerçekleştiriliyor.

4KOMUTA TÜRK ASKERİNDE

KOMUTA TÜRK ASKERİNDE

Türkiye, 1 Ocak 2021 itibarıyla 1 yıl süreyle NATO Mukabele Kuvveti Kara Unsur Komutanlığı rolünü üstlenen 3. Kolordu Komutanlığı ve Çok Yüksek Hazırlık Seviyeli Müşterek Görev Kuvveti rolünü üstlenen 66’ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı birlikleri ile tatbikata güçlü katılım gösteriyor.

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Gövde gösterisinin Steadfast Defender 2021 bölümü için Türk ordu birlikleri Mayıs ayı başında yola çıktı, 1356 askerin yanı sıra 214 aracın yer aldığı kafile Romanya'ya ulaştı.

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Romanya'da icra edilen ve 15 ülkenin yer aldığı Defender Europe'un son bölümünde komuta Türkiye'de.

7RUSYANIN YENİ ADIMINI AÇIKLADI

RUSYA'NIN YENİ ADIMINI AÇIKLADI

Bu tatbikattan saatler önce Rusya'dan flaş bir açıklama gelmişti.

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Rusya Savunma Bakanı Şoygu, NATO'yu hedef almış, NATO üyesi komşu ülkelerde askeri eylemlerin arttığını ifade eden Şoygu, yeni planını açıklamıştı.

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Bakan, Rusya'nın batı bölgelerinde, 20'ye yakın yeni askeri birim oluşturacaklarını belirtti.

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Bu durumun dünyadaki güvenlik sistemin yerle bir ettiğini öne süren Şoygu, 'Bu durum bizi buna karşı koymak için birtakım önlemler almaya mecbur bırakıyor.' dedi.

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Şoygu NATO'nun bölgedeki artan askeri varlığını kanıtlamak için somut örnekler de paylaştı.

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Bakan, ABD'nin stratejik bombardıman uçaklarının Avrupa uçuşlarının son 7 yıl içerisinde 14 kat artırdığının altını çizdi.

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NATO ve ABD'nin Ukrayna'dan yana tavır alması ile gerilen ilişkiler ABD'nin Rusya yaptırımlarını açıklaması ile zirveye ulaşmıştı.

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Şoygu geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada ise 'ABD ve NATO gerilimi tırmandırıyor. NATO, Avrupa'daki birliklerini savaşa hazırlıyor demişti.

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İşte tatbikattan dikkat çeken kareler...

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