Dev etkinlikler yaptılar, ABD'den Asya'ya dolandırdılar... Tarihteki 5 büyük kripto para dolandırıcılık hikayesi

OneCoin ve kayıplara karışan 'Kripto kraliçe' OneCoin, kripto paranın tarihindeki belki de en sıradışı dolandırıcılık olayıydı. 2016 yılında Dr. Ruja Ignatova, Bitcoin'e rakip bir kripto para birimi geliştirdiğini ilan ettiğinde binlerce kişiyi peşinden sürüklemişti. Kendisine "Kripto Kraliçe" ünvanını layık gören 36 yaşındaki iş kadınının sloganı bir hayli iddialıydı: "2 yıl sonra kimse Bitcoin'den bahsetmeyecek bile."