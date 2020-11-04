Detaylı ultrason ne zaman yapılır? Ayrıntılı ultrason neden yapılmalı?

BEYİN GELİŞİMİNE DİKKAT Fetüsün beyninin incelenmesinde gebelik haftasının çok önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Yücesoy, “Beyin gelişimi gebelik boyunca ve doğumdan sonra da devam ettiği için bakılan haftada beyinde görülmesi gereken yapılarda sorun olup olmadığı değerlendirilir. 3 boyutlu ve 4 boyutlu ultrasonografide bir problem varsa aileler bu problemi net olarak görebilirler. 4 boyutlu ultrasonografide ise fetüsün hareketleri görülür, anomalilerin tanısı için ileri incelemeler yapılabilir. Detaylı ultrasonografi yaparken genellikle 2 boyut (siyah ve beyaz) kullanılır. Gerektiğinde Doppler uygulaması (kalpteki delikler, damarların durumu, kan akımı, fetüsteki kansızlık gibi) incelemeye eklenir. Bulgular kaydedilip, raporlanır. Bir sorun saptanırsa veya şüphelenilirse gebe 1-4 hafta zaman aralığında anne adayı tekrar çağrılır. Detaylı ultrasonografi yanlışlıkla renkli ultrasonografi olarak da adlandırılmaktadır. Renkli ultrasonografiden kasıt aslında fetüsün 3 boyutlu olarak görüntülenmesidir” dedi.