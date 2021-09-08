Detaylar belli oldu: Miss Turkey 2021 ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Miss Turkey adayları
Miss Turkey 2021 yarışmasında birincilik için yarışacak 20 finalist geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Finalistlerin açıklanmasının ardından 2021 Miss Turkey tarihi merak konusu oldu. Peki, Miss Turkey 2021 ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Miss Turkey adayları ve yarışmanın detayları…
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Türkiye’nin her yıl güzellerini seçtiği Miss Turkey’in bu yılki tarihi için geri sayım devam ediyor. Miss Turkey 2021 bu yıl eylül ayında gerçekleşecek. 20 finalistin dereceye girmek için mücadele edeceği Miss Turkey 2021, 8 Eylül 2021 Çarşamba günü yapılacak.
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Miss Turkey 2021 saati ve kanal bilgisi Instagram hesabından paylaşıldı. Yapılan açıklamada "Büyük final bu akşam 20:00’de Youtube ve Instagram hesabımızda canlı olarak yayınlanacak. " ifadelerine yer verildi.
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Miss Turkey 2021 Finalistleri!
1 Kayra Türkoviç 2 Yeşim Toplu 3 Alara Eriç 4 Şira Sahilli5 İlayda Gökalp 6 Tuana Cemre Calban 7 Nil Çukur 8 Sevcan Öksüz 9 Sena Leyla Yavuz 10 Su Bige Korucu 11 Birsu Deniz Aközbek 12 Birsel Buse Kadıoğlu 13 Selin Şahingöz 14 Dilara Korkmaz 15 Başak İlhan 16 Buse Orcan 17 Berfin Ant 18 Mercan Tezcan 19 Bahar Koltuklu 20 Cemrenaz Turhan