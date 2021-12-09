Destek paketinden kimler faydalanabilecek? İşletmelere 20 milyar liralık destek paketinin detayları netleşti

Kısa sürede 13 bin firmanın bu krediden faydalanmaları sağlanarak 55 bin yeni istihdamın önü açılacak. Bu proje tamamlandığında 125 binin üzerinde ilave istihdam rakamına ulaşılacağı öngörülüyor.



5 kamu bankası aracılığıyla kullandırılacak kredinin ilk 6 ayında anapara ödemesi, ilk 12 ayında faiz ödemesi olmadan toplam 24 ay vade sağlanıyor. İşletmeler her bir ilave istihdam için 100 bin TL olmak üzere en çok 500 bin TL kredi kullanabiliyor.