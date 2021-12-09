Destek paketinden kimler faydalanabilecek? İşletmelere 20 milyar liralık destek paketinin detayları netleşti
Destek paketi ile ilgili Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklama geldi. Erdoğan geçen hafta müjdesini verdiği destek paketi ile ilgili, "Bu kapsamda 2021 yılında kullanılan yaklaşık 60 milyar liralık esnaf kredisinin 5,2 milyar liralık faiz yükünü Hazine üstlenmiştir. Önümüzdeki 3 yıl boyunca Hazine'nin yapacağı faiz desteği ödemeleri toplamda 26 milyar lirayı bulacaktır." dedi. Küçük ve orta ölçekli işletmeler için hazırlanan pakette 50 bin yeni istihdamın önünün açılması hedefleniyor. Peki, destek paketinden kimler faydalanabilecek? İşte, işletmelere 20 milyar liralık destek paketinin detayları
İlave istihdam sağlayanlara yönelik teşvik paketinin detayları belli oldu. İstihdamı ve işletmeleri desteklediklerini belirten Cumhurbaşkanı, iki destek paketinin yolda olduğunu söylemişti. Çalışanı 50'nin altında olan firmalarda her yeni istihdam için 100 bin liraya kadar, kredi garanti fonu kefaletiyle krediye erişim imkanı sağlanacak olan paket devreye girdi.
DESTEK PAKETİNDEN KİMLER YARARLANACAK?
CNNTürk'ün haberine göre İlave istihdama destek paketi ile 50 kişinin altında çalışan olan firmalara, istihdama kattıkları her yeni sigortalı çalışan için azami 100 bin TL kredi garanti fonu kefaleti ile krediye erişim imkanı sağlanacak. Paketten faydalanmak isteyen işletmelerin 12 ay boyunca ödediği SGK işçi ve işveren payları, İŞKUR aracılığıyla kredi taksit faizlerinden düşülecek. Böylece yeni istihdam yaratan işletmelerimize faizsiz kredi imkanı sunulmuş olacak.
Kısa sürede 13 bin firmanın bu krediden faydalanmaları sağlanarak 55 bin yeni istihdamın önü açılacak. Bu proje tamamlandığında 125 binin üzerinde ilave istihdam rakamına ulaşılacağı öngörülüyor.
5 kamu bankası aracılığıyla kullandırılacak kredinin ilk 6 ayında anapara ödemesi, ilk 12 ayında faiz ödemesi olmadan toplam 24 ay vade sağlanıyor. İşletmeler her bir ilave istihdam için 100 bin TL olmak üzere en çok 500 bin TL kredi kullanabiliyor.
5 kamu bankası aracılığıyla kullandırılacak kredinin ilk 6 ayında anapara ödemesi, ilk 12 ayında faiz ödemesi olmadan toplam 24 ay vade sağlanıyor. İşletmeler her bir ilave istihdam için 100 bin TL olmak üzere en çok 500 bin TL kredi kullanabiliyor.
2 YENİ TEŞVİK PAKETİ DEVREDE
İkinci paket ise imalata dayalı ithal ikamesi destek paketi. Bu kapsamında uzun vadeli kredi imkanı oluşturarak üretimi ve ihracatı önceleyen yatırımları desteklenecek. Aralarında kamu ve özel bankaların yer aldığı 13 bankadan 24 aya kadar ödemesiz dönem dahil olmak üzere 120 aya kadar vade ile yatırım kredisi imkanı sağlanıyor.