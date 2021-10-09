Destek ödemeleri ne zaman yatacak? Bakan Pakdemirli'den tarım destek ödemeleriyle ilgili açıklama
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, destek ödemeleriyle ilgili paylaşımda bulundu. Pakdemirli, üreticilerin bazı destek ödemelerinin yarın hesaplara aktarılmaya başlanacağını duyurdu. Peki, destek ödemeleri ne zaman yatacak? İşte Bakan Pakdemirli'den tarım destek ödemeleriyle ilgili yaptığı açıklama...
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, üreticilerin bazı destek ödemelerinin hesaplara aktarılmaya başlanacağını duyurdu. Tarım destek ödemeleri 8 Ekim'den bu yana devam ediyor.
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Pakdemirli, Twitter hesabından üreticileri desteklemeye devam ettiklerini belirtti. Bakan Pakdemirli şu paylaşımda bulundu:
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"Hububat, baklagil dane mısır desteği kapsamında 4 milyon 362 bin lira, sertifikalı tohum üretim desteği kapsamında 11 milyon 613 bin lira, mazot gübre desteği kapsamında 2 milyon 237 bin lira, sertifikalı fidan üretim desteği kapsamında 570 bin lira, sertifikalı tohum kullanım desteği kapsamında 624 bin lira olmak üzere toplam 19 milyon 408 bin liralık destek ödemelerini 8 ekim cuma günü üreticilerimizin hesaplarına aktarmaya başlıyoruz."