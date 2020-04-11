Destek kredisi ödemeleri başladı! 10 bin lira kredi hesabınıza geçiyor... SMS'lere dikkat

Vakıbank’ın internet sitesinde ise aralarında birer boşluk bırakarak DESTEK TCKN ve HANEGELİRI yazıp 5724’e SMS atıldığında krediye olumlu ya da olumsuz dönüş hemen gerçekleşiyor.



Başvuru linki:



https://subesizbankacilik.vakifbank.com.tr/gunlukfinans/Subesiz2/DestekKredisiBasvuru.aspx