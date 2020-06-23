Destek kredisi başvuru sorgulama: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank temel ihtiyaç kredisi başvuruları
Destek kredisi başvuru sorgulama ekranı yoğun ilgi görüyor. Ekonomik İstikrar Kalkanı tedbirleri kapsamında VakıfBank, Halk Bankası ve Ziraat Bankası, 10 bin liraya 36 ay vadeli, 6 ay ödemesiz kredi fırsatı sunuyor. Temel ihtiyaç kredisi başvuruları online olarak gerçekleştirildi. Başvurularını yapan vatandaşlar sonuçlarını yine bankaların internet siteleri üzerinden öğrenebiliyorlar. İşte temel ihtiyaç kredisi başvuru sonucu sorgulama ekranı…
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Temel ihtiyaç kredisi başvuru sonuçları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank temel ihtiyaç kredisi başvurularını yapan vatandaşlar sonuç sorgulama işlemlerini gerçekleştiriyorlar. 10 bin liraya 36 ay vadeli, 6 ay ödemesiz kredi sorgulama işlemleri bankaların internet sitelerinden yapılabiliyor. İşte Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank temel ihtiyaç kredisi başvuruları sorgulama ekranları...
10 bin TL bireysel destek kredisi için başvuru sonuçları, değerlendirmenin tamamlanmasının ardından başvuruda bulunan kişilere kısa mesaj olarak gönderiliyor.Eğer başvuruda bulunan kişinin, başvuruda bulunulan bankada hesabı varsa, değerlendirme durumu mobil uygulama ve internet sitesi üzerinden görüntülenebiliyor.