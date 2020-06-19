Destek kredisi başvuru sorgulama! Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank temel ihtiyaç kredisi başvuruları

Temel ihtiyaç kredisi başvuru işlemlerini tamamlayan vatandaşlar sonuç sorgulama ekranına yoğun ilgi gösteriyorlar. Kamu bankaları tarafından Ekonomik İstikrar Kalkanı tedbirleri kapsamında uygulamaya alınan bireysel temel ihtiyaç destek kredisinden yaklaşık 7 milyon vatandaş istifade etti. 10 bin liraya 36 ay vadeli, 6 ay ödemesiz kredi sorgulama işlemleri bankaların internet sitelerinden yapılabiliyor. İşte Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank temel ihtiyaç kredisi sorgulama ekranı ev detaylar…