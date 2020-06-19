Destek kredisi başvuru sorgulama! Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank temel ihtiyaç kredisi başvuruları
Destek kredisi başvuru sorgulama ekranı araştırılıyor. Temel ihtiyaç kredisi başvuruları online olarak alındı. Ekonomik İstikrar Kalkanı tedbirleri kapsamında VakıfBank, Halk Bankası ve Ziraat Bankası, 10 bin liraya 36 ay vadeli, 6 ay ödemesiz kredi fırsatı sunuyor. Başvurularını yapan vatandaşlar sonuçları öğrenmek istiyorlar. İşte Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank temel ihtiyaç kredisi sorgulama ekranı
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Temel ihtiyaç kredisi başvuru işlemlerini tamamlayan vatandaşlar sonuç sorgulama ekranına yoğun ilgi gösteriyorlar. Kamu bankaları tarafından Ekonomik İstikrar Kalkanı tedbirleri kapsamında uygulamaya alınan bireysel temel ihtiyaç destek kredisinden yaklaşık 7 milyon vatandaş istifade etti. 10 bin liraya 36 ay vadeli, 6 ay ödemesiz kredi sorgulama işlemleri bankaların internet sitelerinden yapılabiliyor. İşte Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank temel ihtiyaç kredisi sorgulama ekranı ev detaylar…
10 bin TL bireysel destek kredisi için başvuru sonuçları, değerlendirmenin tamamlanmasının ardından başvuruda bulunan kişilere kısa mesaj olarak gönderiliyor.Eğer başvuruda bulunan kişinin, başvuruda bulunulan bankada hesabı varsa, değerlendirme durumu mobil uygulama ve internet sitesi üzerinden görüntülenebiliyor.