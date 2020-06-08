Destek kredisi başvuru sorgulama: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank temel ihtiyaç destek kredisi sonuç ekranı

Destek kredisi başvurularını yapan vatandaşlar sorgulama ekranını araştırıyorlar. Koronavirüsle mücadele kapsamında VakıfBank, Halk Bankası ve Ziraat Bankası, 10 bin liraya 36 ay vadeli, 6 ay ödemesiz kredi fırsatını vatandaşlara sunuyor. Bu krediden faydalanmak isteyenler internet üzerinden başvurularını gerçekleştirdiler. Sorgulama işlemi yine bankaların internet sitelerinden yapılıyor. İşte Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank temel ihtiyaç kredisi sonuç sorgulama ile ilgili detaylar…