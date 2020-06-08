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Hürriyet
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Ekonomi
Haber Giriş: 08 Haziran 2020 - 09:23,

Destek kredisi başvuru sorgulama: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank temel ihtiyaç destek kredisi sonuç ekranı

Temel ihtiyaç destek kredisi, VakıfBank, Halk Bankası ve Ziraat Bankası tarafından veriliyor. Kamu bankaları hane halkı geliri aylık 5 bin lira ve altında olan bireysel segmentte yer alan müşterileri için bu krediyi veriyor. 1 Nisan’dan itibaren alınan başvurularda işlemlerini gerçekleştiren vatandaşlar sorgulamalarını online olarak yapabiliyorlar. İşte destek kredisi sorgulama işlemleri ile ilgili detaylar...

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Destek kredisi başvurularını yapan vatandaşlar sorgulama ekranını araştırıyorlar. Koronavirüsle mücadele kapsamında VakıfBank, Halk Bankası ve Ziraat Bankası, 10 bin liraya 36 ay vadeli, 6 ay ödemesiz kredi fırsatını vatandaşlara sunuyor. Bu krediden faydalanmak isteyenler internet üzerinden başvurularını gerçekleştirdiler. Sorgulama işlemi yine bankaların internet sitelerinden yapılıyor. İşte Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank temel ihtiyaç kredisi sonuç sorgulama ile ilgili detaylar…

2TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR
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TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Vakıfbank bireysel temel İhtiyaç destek kredisi başvuruları 29 Mayıs 2020’de sonlandırılmıştır. Sonuç sorgulama işleminizi aşağıdaki link üzerinden yapabilirsiniz.
VAKIFBANK KREDİ BAŞVURU SONUCU SORGULAMA- TIKLAYINIZ

Ziraat Bankası kredi başvuru durumunuzu Internet Şube, Ziraat Mobil uygulaması ve aşağıdaki link üzerinden takip edebilirsiniz.

ZİRAAT BANKASI KREDİ BAŞVURU DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ

HALKBANK KREDİ BAŞVURU DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ

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10 bin TL bireysel destek kredisi için başvuru sonuçları, değerlendirmenin tamamlanmasının ardından başvuruda bulunan kişilere kısa mesaj olarak gönderiliyor.Eğer başvuruda bulunan kişinin, başvuruda bulunulan bankada hesabı varsa, değerlendirme durumu mobil uygulama ve internet sitesi üzerinden görüntülenebiliyor.

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