Destek kredisi başvuru sorgulama: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank temel ihtiyaç destek kredisi sonuç ekranı
Temel ihtiyaç destek kredisi, VakıfBank, Halk Bankası ve Ziraat Bankası tarafından veriliyor. Kamu bankaları hane halkı geliri aylık 5 bin lira ve altında olan bireysel segmentte yer alan müşterileri için bu krediyi veriyor. 1 Nisan’dan itibaren alınan başvurularda işlemlerini gerçekleştiren vatandaşlar sorgulamalarını online olarak yapabiliyorlar. İşte destek kredisi sorgulama işlemleri ile ilgili detaylar...
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Destek kredisi başvurularını yapan vatandaşlar sorgulama ekranını araştırıyorlar. Koronavirüsle mücadele kapsamında VakıfBank, Halk Bankası ve Ziraat Bankası, 10 bin liraya 36 ay vadeli, 6 ay ödemesiz kredi fırsatını vatandaşlara sunuyor. Bu krediden faydalanmak isteyenler internet üzerinden başvurularını gerçekleştirdiler. Sorgulama işlemi yine bankaların internet sitelerinden yapılıyor. İşte Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank temel ihtiyaç kredisi sonuç sorgulama ile ilgili detaylar…
10 bin TL bireysel destek kredisi için başvuru sonuçları, değerlendirmenin tamamlanmasının ardından başvuruda bulunan kişilere kısa mesaj olarak gönderiliyor.Eğer başvuruda bulunan kişinin, başvuruda bulunulan bankada hesabı varsa, değerlendirme durumu mobil uygulama ve internet sitesi üzerinden görüntülenebiliyor.