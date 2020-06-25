Destek kredisi başvuru sorgulama: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç kredisi sonuçları açıklandı mı?
Destek kredisi, koronavirüs sürecinde vatandaşlara verilen krediler arasında yer alıyor. 10 bin liraya 36 ay vadeli, 6 ay ödemesiz kredi imkanı kamu bankaları tarafından veriliyor. Ekonomik İstikrar Kalkanı tedbirleri kapsamında başlatılan Temel ihtiyaç kredisi başvuruları Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank tarafından alındı. Peki Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç kredisi sonuçları nereden sorgulanır? İşte sorgulama ekranları ve detaylar...
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Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank temel ihtiyaç kredisi başvuruları belirtilen tarihler aralığında alındı. Kamu bankaları tarafından "Ekonomik İstikrar Kalkanı" tedbirleri kapsamında uygulamaya alınan Bireysel Temel İhtiyaç Destek kredisinden yaklaşık 7 milyon vatandaş istifade etti. Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç kredisi sorgulama işlemi online olarak yapılıyor. İşte sorgulama ekranı…
10 bin TL bireysel destek kredisi için başvuru sonuçları, değerlendirmenin tamamlanmasının ardından başvuruda bulunan kişilere kısa mesaj olarak gönderiliyor.Eğer başvuruda bulunan kişinin, başvuruda bulunulan bankada hesabı varsa, değerlendirme durumu mobil uygulama ve internet sitesi üzerinden görüntülenebiliyor.