Destek kredisi başvuru sorgulama: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç kredisi başvuruları
Destek kredisi başvuru sorgulama ekranları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç kredisi başvurularını yapan vatandaşlar sorgulama işlemine yoğun ilgi gösteriyorlar. Kamu bankaları, hanehalkı geliri aylık 5 bin lira ve altında olan bireysel müşterilere 10 bin liraya kadar, 6 ayı ödemesiz dönemli, 36 aya kadar vadeli, aylık eşit taksitli kredi veriyor. İşte başvuru sorgulama ekranı ve detaylar…
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İhtiyaç kredisi başvuruları, Ekonomik İstikrar Kalkanı tedbirler kapsamında kamu bankaları tarafından alındı. Kamu bankaları, hanehalkı geliri aylık 5 bin lira ve altında olan bireysel müşterilere 10 bin liraya kadar, 6 ayı ödemesiz dönemli, 36 aya kadar vadeli, aylık eşit taksitli kredi uygulaması başvuruları 1 Nisan’dan itibaren alınmaya başlandı ve sona erdi. Müşteriler, Ziraat Bankası, Halkbank ya da VakıfBank'tan yalnızca birine başvuru yapabildiler. İşte Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank destek kredisi sorgulama ekranları…
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Ziraat Bankası kredi başvuru durumunuzu Internet Şube, Ziraat Mobil uygulaması ve aşağıdaki link üzerinden takip edebilirsiniz.
10 bin TL bireysel destek kredisi için başvuru sonuçları, değerlendirmenin tamamlanmasının ardından başvuruda bulunan kişilere kısa mesaj olarak gönderiliyor.Eğer başvuruda bulunan kişinin, başvuruda bulunulan bankada hesabı varsa, değerlendirme durumu mobil uygulama ve internet sitesi üzerinden görüntülenebiliyor.