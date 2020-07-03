Destek kredisi başvuru sorgulama: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç kredisi başvuruları

İhtiyaç kredisi başvuruları, Ekonomik İstikrar Kalkanı tedbirler kapsamında kamu bankaları tarafından alındı. Kamu bankaları, hanehalkı geliri aylık 5 bin lira ve altında olan bireysel müşterilere 10 bin liraya kadar, 6 ayı ödemesiz dönemli, 36 aya kadar vadeli, aylık eşit taksitli kredi uygulaması başvuruları 1 Nisan’dan itibaren alınmaya başlandı ve sona erdi. Müşteriler, Ziraat Bankası, Halkbank ya da VakıfBank'tan yalnızca birine başvuru yapabildiler. İşte Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank destek kredisi sorgulama ekranları…