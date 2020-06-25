Destek kredisi başvuru sorgulama ekranı: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç kredisi sonuçları açıklandı mı?

Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank temel ihtiyaç kredisi başvuruları belirtilen tarihler aralığında alındı. Kamu bankaları tarafından "Ekonomik İstikrar Kalkanı" tedbirleri kapsamında uygulamaya alınan Bireysel Temel İhtiyaç Destek kredisinden yaklaşık 7 milyon vatandaş istifade etti. Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç kredisi sorgulama işlemi online olarak yapılıyor. İşte sorgulama ekranı…