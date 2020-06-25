Destek kredisi başvuru sorgulama ekranı: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç kredisi sonuçları açıklandı mı?
Destek kredisi başvuru sorgulama ekranı, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç kredisi başvurularını gerçekleştirenlerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Corona virüsü pandemisinde alınan yeni önlemler kapsamında kamu bankaları tarafından 10 bin liraya 36 ay vadeli, 6 ay ödemesiz kredi imkanı sağlanıyor. 10 bin TL bireysel destek kredisi için başvuru sonuçları, değerlendirmenin tamamlanmasının ardından başvuruda bulunan kişilere kısa mesaj olarak gönderiliyor. İşte, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç kredisi sonuçlarıyla ilgili ayrıntılar.
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Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank temel ihtiyaç kredisi başvuruları belirtilen tarihler aralığında alındı. Kamu bankaları tarafından "Ekonomik İstikrar Kalkanı" tedbirleri kapsamında uygulamaya alınan Bireysel Temel İhtiyaç Destek kredisinden yaklaşık 7 milyon vatandaş istifade etti. Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç kredisi sorgulama işlemi online olarak yapılıyor. İşte sorgulama ekranı…
10 bin TL bireysel destek kredisi için başvuru sonuçları, değerlendirmenin tamamlanmasının ardından başvuruda bulunan kişilere kısa mesaj olarak gönderiliyor.Eğer başvuruda bulunan kişinin, başvuruda bulunulan bankada hesabı varsa, değerlendirme durumu mobil uygulama ve internet sitesi üzerinden görüntülenebiliyor.