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Hürriyet
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Ekonomi
Haber Giriş: 25 Haziran 2020 - 21:40,

Destek kredisi başvuru sorgulama ekranı: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç kredisi sonuçları açıklandı mı?

Destek kredisi başvuru sorgulama ekranı, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç kredisi başvurularını gerçekleştirenlerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Corona virüsü pandemisinde alınan yeni önlemler kapsamında kamu bankaları tarafından 10 bin liraya 36 ay vadeli, 6 ay ödemesiz kredi imkanı sağlanıyor. 10 bin TL bireysel destek kredisi için başvuru sonuçları, değerlendirmenin tamamlanmasının ardından başvuruda bulunan kişilere kısa mesaj olarak gönderiliyor. İşte, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç kredisi sonuçlarıyla ilgili ayrıntılar.

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Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank temel ihtiyaç kredisi başvuruları belirtilen tarihler aralığında alındı. Kamu bankaları tarafından "Ekonomik İstikrar Kalkanı" tedbirleri kapsamında uygulamaya alınan Bireysel Temel İhtiyaç Destek kredisinden yaklaşık 7 milyon vatandaş istifade etti. Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç kredisi sorgulama işlemi online olarak yapılıyor. İşte sorgulama ekranı…

2TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR
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TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Vakıfbank bireysel temel İhtiyaç destek kredisi başvuruları 29 Mayıs 2020’de sonlandırılmıştır. Sonuç sorgulama işleminizi aşağıdaki link üzerinden yapabilirsiniz.
VAKIFBANK KREDİ BAŞVURU SONUCU SORGULAMA- TIKLAYINIZ

Ziraat Bankası kredi başvuru durumunuzu Internet Şube, Ziraat Mobil uygulaması ve aşağıdaki link üzerinden takip edebilirsiniz.

ZİRAAT BANKASI KREDİ BAŞVURU DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ

Halkbank destek kredisi sorgulama ekranı aşağıda yer alıyor.

HALKBANK KREDİ BAŞVURU DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ

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10 bin TL bireysel destek kredisi için başvuru sonuçları, değerlendirmenin tamamlanmasının ardından başvuruda bulunan kişilere kısa mesaj olarak gönderiliyor.Eğer başvuruda bulunan kişinin, başvuruda bulunulan bankada hesabı varsa, değerlendirme durumu mobil uygulama ve internet sitesi üzerinden görüntülenebiliyor.

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