Destan yeni bölüm ne zaman, bu akşam var mı? Gözler Destan 7. Bölüm fragmanı ve ATV yayın akışında

Destan yeni bölümün bu akşam neden olmadığı merak ediliyor. Destan dizisi her hafta Salı akşamları 20:00’de izleyici karşısına çıkıyor. 3 Ocak ATV yayın akışında Destan dizisinin yer almaması akıllarda soru işaretleri oluşturdu. Her sene yılbaşı tatili zamanında diziler bir hafta veya iki hafta yeni bölümlere ara veriyorlar. İşte detaylar