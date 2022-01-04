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GeriTelevizyon Destan yeni bölüm ne zaman, bu akşam var mı? Gözler Destan 7. Bölüm fragmanı ve ATV yayın akışında
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Televizyon
Haber Giriş: 04 Ocak 2022 - 17:28 | 

Destan yeni bölüm ne zaman, bu akşam var mı? Gözler Destan 7. Bölüm fragmanı ve ATV yayın akışında

Destan yeni bölüm merak edilen konulardan biri oldu. Destan dizisi izleyicileri heyecanla yeni bölüm fragmanını bekliyorlar. Dizinin en son 6. bölümü izleyici karşısına çıktı. Batuga ve Akkız arasında yaşananları heyecanla takip eden izleyiciler, Destan yeni bölümü beklemeye başladılar. Peki, Destan yeni bölüm ne zaman, bu akşam var mı? İşte ATV yayın akışı ve merak edilenler…

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Destan yeni bölümün bu akşam neden olmadığı merak ediliyor. Destan dizisi her hafta Salı akşamları 20:00’de izleyici karşısına çıkıyor. 3 Ocak ATV yayın akışında Destan dizisinin yer almaması akıllarda soru işaretleri oluşturdu. Her sene yılbaşı tatili zamanında diziler bir hafta veya iki hafta yeni bölümlere ara veriyorlar. İşte detaylar
2DESTAN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN

DESTAN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Destan dizisi bu akşam yeni bölümü ile ekrana gelmeyecek. ATV yayın akışına göre saat 20:00’de Destan dizisinin özel bölümü yayınlanacak. Dizinin yeni bölümün önümüzdeki hafta ekrana gelmesi bekleniyor. Destan 7. Bölüm fragmanı ise henüz yayınlanmadı.
3ATV YAYIN AKIŞI

ATV YAYIN AKIŞI

06:05 Maria ile Mustafa

08:00 Kahvaltı Haberleri 

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16:20 Esra Erol’da

19:00 Atv Ana Haber

20:00 Destan- Özel Bölüm

22:20 Siyah Giyen Adamlar 4: Global Tehdit

00:30 Siyah Giyen Adamlar 4: Global Tehdit

02:25 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
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