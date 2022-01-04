Destan yeni bölüm ne zaman, bu akşam var mı? Gözler Destan 7. Bölüm fragmanı ve ATV yayın akışında
Destan yeni bölüm merak edilen konulardan biri oldu. Destan dizisi izleyicileri heyecanla yeni bölüm fragmanını bekliyorlar. Dizinin en son 6. bölümü izleyici karşısına çıktı. Batuga ve Akkız arasında yaşananları heyecanla takip eden izleyiciler, Destan yeni bölümü beklemeye başladılar. Peki, Destan yeni bölüm ne zaman, bu akşam var mı? İşte ATV yayın akışı ve merak edilenler…
Destan yeni bölümün bu akşam neden olmadığı merak ediliyor. Destan dizisi her hafta Salı akşamları 20:00’de izleyici karşısına çıkıyor. 3 Ocak ATV yayın akışında Destan dizisinin yer almaması akıllarda soru işaretleri oluşturdu. Her sene yılbaşı tatili zamanında diziler bir hafta veya iki hafta yeni bölümlere ara veriyorlar. İşte detaylar
ATV YAYIN AKIŞI
06:05 Maria ile Mustafa
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
16:20 Esra Erol’da
19:00 Atv Ana Haber
20:00 Destan- Özel Bölüm
22:20 Siyah Giyen Adamlar 4: Global Tehdit
00:30 Siyah Giyen Adamlar 4: Global Tehdit
02:25 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
16:20 Esra Erol’da
19:00 Atv Ana Haber
20:00 Destan- Özel Bölüm
22:20 Siyah Giyen Adamlar 4: Global Tehdit
00:30 Siyah Giyen Adamlar 4: Global Tehdit
02:25 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane