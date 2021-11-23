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Televizyon
Haber Giriş: 23 Kasım 2021 - 09:20 | 

Destan Dizisinin 'Batuga'sı Edip Tepeli Kimdir?

Destan dizisinin baş karakterlerinden biri de Batuga oldu. Salı akşamları izleyicilerle buluşacak olan Destan dizisinde Batuga karakterine Edip Tepeli hayat verecek. Peki, Destan Dizisinin 'Batuga'sı Edip Tepeli Kimdir?

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Edip Tepeli Destan dizisiyle yeniden ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Dizinin öyküsü, Orta Asya'nın çetin bozkırlarında Gök Kağanı Korkut Han'ın yetim bıraktığı dillere destan savaşçı dağ kızı Akkız'la, yine Gök Sarayı'nda Korkut Han'ın öksüz bıraktığı Gök Tegini Batuga arasındaki destansı aşkı ve imkansızı başarmalarını konu alıyor. Destansı dizinin kahramanlarından Batuga'ya Edip Tepeli hayat verecek.
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Türk tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu Edip Tepeli, 18 Nisan 1989 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. 2017 yılında kendisi gibi oyuncu olan Ayşecan Tatari ile New York´ta evlendi. Çiftinin kızları Müjgan Tepeli 2020 yılında dünyaya geldi.
3
Sefirin Kızı dizisinde Kavruk karakterine hayat veren Edip Tepeli, performansıyla dikkat çekmişti.
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