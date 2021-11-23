Destan Dizisinin 'Batuga'sı Edip Tepeli Kimdir?

Türk tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu Edip Tepeli, 18 Nisan 1989 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. 2017 yılında kendisi gibi oyuncu olan Ayşecan Tatari ile New York´ta evlendi. Çiftinin kızları Müjgan Tepeli 2020 yılında dünyaya geldi.