Destan dizisi ne zaman, hangi kanalda ? Destan dizisi konusu ve oyuncuları
Ekranların yeni dizisi Destan oyuncuları ve konusu ile merak ediliyor. Başrollerinde Ebru Şahin ve Edip Tepeli'nin yer aldığı Destan dizisi fragmanının yayınlanmasının ardından dikkat çekmeye başladı. Peki, Destan dizisi ne zaman, hangi kanalda, hangi gün? İşte Destan dizisi konusu ve oyuncuları hakkında bilgiler...
Tanıtımlarıyla ses getiren ekranların yeni dizisi Destan ne zaman başlayacak merak ediliyor. Bozdağ Film imzalı 'Destan' dizisi başrollerini ise sevilen oyuncular Ebru Şahin ve Edip Tepeli paylaşıyor. Peki Destan dizisi ne zaman, hangi kanalda, hangi gün? İşte Destan dizisi konusu ve oyuncuları...
DESTAN DİZİSİ KONUSU
Orta Asya'nın çetin bozkırlarında Gök Kağanı Korkut Han'ın yetim bıraktığı dillere destan savaşçı dağ kızı Akkız'la, yine Gök Sarayı'nda Korkut Han'ın öksüz bıraktığı Gök Tegini Batuga arasındaki destansı aşkı; bu iki garip kuşun sevdalarını kılıç, yüreklerini kalkan yaparak imkansızı başarmalarını konu alıyor.
DESTAN DİZİSİ OYUNCULARI
Ebru Şahin (Akkız), Edip Tepeli (Batuga), Selim Bayraktar (Alpagu Han), Kanbolat Görkem Arslan (Saltuk), Teoman Kumbaracıbaşı (Balamir), Deniz Barut (Ulu Ece), Elif Doğan (Tutkun), İpek Karapınar (Çolpan), Burak Tozkoparan (Temur), Buse Meral (Sırma), Burak Berkay Akgül (Kaya), Osman Albayrak (Vargı), Şahin Ergüney (Kün Ata), Ahmet Olgun Sünear (Yaman), Alper Düzen (Danış Ata), Ecem Sena Bayır (Günseli), Bilgi Aydoğmuş (Kırçiçek), Esra Kılıç (Mei Jin), Hilal Uysun (Tılsım), Evren Erler (Çalayır), Meltem Pamirtan (Yibek), Faruk Aran (Kuzubeg), Müge Duygun (Tilbe), Mehmet Sertakan (Tayangu Yalvaç), Aysel Yıldırım (Kam Kadın), Seca Naz Karabulut (İlay), Cihangir Köse (Otacı), Berna Üçkaleler (Efil), Doruk Şengezer (Öktem), Onur Yenidünya (Evren Alp).