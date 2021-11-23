Destan dizisi ne zaman, hangi kanalda ? Destan dizisi konusu ve oyuncuları

Tanıtımlarıyla ses getiren ekranların yeni dizisi Destan ne zaman başlayacak merak ediliyor. Bozdağ Film imzalı 'Destan' dizisi başrollerini ise sevilen oyuncular Ebru Şahin ve Edip Tepeli paylaşıyor. Peki Destan dizisi ne zaman, hangi kanalda, hangi gün? İşte Destan dizisi konusu ve oyuncuları...