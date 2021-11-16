Destan dizisi ne zaman başlıyor? Destan dizisi oyuncuları ve konusu

DESTAN DİZİSİ OYUNCULARI
Destan dizisinin oyuncu kadrosunda Ebru Şahin, Edip Tepeli, Selim Bayraktar, Deniz Barut, Teoman Kumbaracıbaşı, Kanbolat Görkem Arslan, İpek Karapınar, Elif Doğan, Osman Albayrak, Burak Tozkoparan, Buse Meral, Burak Berkay Akgül, Ecem Sena Bayır, Esra Kılıç, Bilgi Aydoğmuş, Ahmet Olgun Sünear, Hilal Uysun, Alper Düzen, Şahin Ergüney, Evren Erler, Meltem Pamirtan, Berna Üçkaleler, Müge Duygun, Faruk Aran, Doruk Şengezer, Aysel Yıldırım, Cihangir Köse ve Onur Yenidünya yer alıyor.