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Televizyon
Haber Giriş: 16 Kasım 2021 - 09:55 | 

Destan dizisi ne zaman başlıyor? Destan dizisi oyuncuları ve konusu

Destan dizisi ilk bölümü ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yeni dizi Destan her hafta salı akşamları ekrana gelecek. Dizinin ilk bölümü 23 Kasım akşamı yayınlanacak. Destan dizisinde Akkız karakterine Ebru Şahin hayat veriyor. Peki, Destan dizisi oyuncuları kimdir, konusu nedir?

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Destan dizisi oyuncuları ve konusu araştırılıyor. ATV ekranlarında yayınlanacak olan Destan dizisi oyuncuları arasında en son Hercai dizisinde rol alan Ebru Şahin ve en son Sefirin Kızı’nın kadrosunda bulunan Edip Tepeli de yer alıyor. Ayrıca kadroda Selim Bayraktar, Deniz Barut, Teoman Kumbaracıbaşı, Kanbolat Görkem Arslan gibi isimler de bulunuyor.

2DESTAN DİZİSİ OYUNCULARI

DESTAN DİZİSİ OYUNCULARI

Destan dizisinin oyuncu kadrosunda Ebru Şahin, Edip Tepeli, Selim Bayraktar, Deniz Barut, Teoman Kumbaracıbaşı, Kanbolat Görkem Arslan, İpek Karapınar, Elif Doğan, Osman Albayrak, Burak Tozkoparan, Buse Meral, Burak Berkay Akgül, Ecem Sena Bayır, Esra Kılıç, Bilgi Aydoğmuş, Ahmet Olgun Sünear, Hilal Uysun, Alper Düzen, Şahin Ergüney, Evren Erler, Meltem Pamirtan, Berna Üçkaleler, Müge Duygun, Faruk Aran, Doruk Şengezer, Aysel Yıldırım, Cihangir Köse ve Onur Yenidünya yer alıyor.

3DESTAN DİZİSİ KONUSU

DESTAN DİZİSİ KONUSU

Yeni dizinin hikayesi destanların yazıldığı değil, yaşandığı zamanlara değiniyor. Esir düşen savaşçı bir kız, kendini acımasız bir iktidar savaşının içinde buluyor. Genç kızı aynı zamanda, saf bir aşk bekliyor. Düşmanına esir olan Akkız'ın hikayesi, babasının sarayında ezilen çolak ve topal Batuga ile destanlaşıyor. Bu ikiliyi başta herkes göz ardı ederken onlar, imkansızı başarmak için güçlerini birleştiriyor. Kaderleri henüz çocukken kesişen Akkız ve Batuga'nın öyküsü izleyicileri ekran başına kilitleyecek.

4DESTAN DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR

DESTAN DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Destan dizisi 23 Kasım Salı günü başlayacak. Dizi saat 20:00’de ekrana gelecek.

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