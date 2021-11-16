Destan dizisi ne zaman başlıyor? Destan dizisi oyuncuları ve konusu

DESTAN DİZİSİ KONUSU Yeni dizinin hikayesi destanların yazıldığı değil, yaşandığı zamanlara değiniyor. Esir düşen savaşçı bir kız, kendini acımasız bir iktidar savaşının içinde buluyor. Genç kızı aynı zamanda, saf bir aşk bekliyor. Düşmanına esir olan Akkız'ın hikayesi, babasının sarayında ezilen çolak ve topal Batuga ile destanlaşıyor. Bu ikiliyi başta herkes göz ardı ederken onlar, imkansızı başarmak için güçlerini birleştiriyor. Kaderleri henüz çocukken kesişen Akkız ve Batuga'nın öyküsü izleyicileri ekran başına kilitleyecek.