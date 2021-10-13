Destan dizisi ne zaman başlayacak? Destan dizisi tanıtım fragmanı yayınlandı! İşte oyuncu kadrosu ve konusu
Destan dizisi fragmanı ile beraber oyuncu kadrosu da belli oldu. Yönetmenliğini Emir Khalilzadeh’in üstlendiği; senaryosunu Nehir Erdem ile Ayşe Ferda Eryılmaz’ın kaleme aldığı Destan dizisi ATV ekranlarında yayın hayatına başlayacak. Bozdağ Film imzalı 'Destan' dizisinde Gök Kağanı Korkut Han'ın yetim bıraktığı dillere destan savaşçı dağ kızı Akkız'ın mücadelesini konu alıyor. Peki, Destan dizisi ne zaman başlayacak? İşte, Destan dizisi oyuncu kadrosu ve tanıtım fragmanından ilk görüntüler.
Destan dizisi oyuncuları ve ilk bölüm tarihi tanıtım fragmanı ile merak konusu oldu. Başrollerini Ebru Şahin ile Edip Tepeli'nin, yönetmenliğini Emir Khalilzadeh'in üstlendiği; senaryosunu Nehir Erdem ile Ayşe Ferda Eryılmaz'ın kaleme aldığı Destan dizisinin yayınlanan fragmanında, Akkız karakterinin savaşçı ruhu dikkat çekti. Dizinin yayın tarihi ise henüz belli olmadı.
DESTAN DİZİSİ KONUSU
'Destan' dizisi, Orta Asya'nın çetin bozkırlarında Gök Kağanı Korkut Han'ın yetim bıraktığı dillere destan savaşçı dağ kızı Akkız'la, yine Gök Sarayı'nda Korkut Han'ın öksüz bıraktığı Gök Tegini Batuga arasındaki destansı aşkı; bu iki garip kuşun sevdalarını kılıç, yüreklerini kalkan yaparak imkansızı başarmalarını konu alıyor.
Dizinin yapımcı ve proje tasarımcısı Mehmet Bozdağ sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla, Destan dizisinin çekimlerinin başladığını duyurarak tüm ekibe ve oyunculara hayırlı olmasını" diledi. Destan'da izleyicinin dönem, hikaye ve prodüksiyon açısından ilk kez böyle bir yapım izleyeceklerini müjdeleyen Bozdağ, 'Yetim ve savaşçı bir kızla öksüz ve çolak bir çocuğun yürek yüreğe vererek Türklerin kaderini yeniden yazmalarını anlatan 'Destan' dizisinin; prodüksiyonu, hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla sadece Türkiye'de değil dünyada da çok konuşulacağını' söyledi.
DESTAN OYUNCULARI KİMLER?
Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; başrollerini Ebru Şahin, Selim Bayraktar ve Edip Tepeli'nin, yönetmenliğini Emir Khalilzadeh'in üstlendiği; senaryosunu Nehir Erdem ile Ayşe Ferda Eryılmaz'ın kaleme aldığı merakla beklenen dizinin oyuncuları arasında Deniz Barut, Burak Tozkoparan, Burak Berkay Akgül, Ecem Sena Bayır ve Esra Kılıç da yer alıyor.
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Ben Dağ’ın kızı Akkız! Eksiği tam yapmaya! Köleyi hür kılmaya! Destanımı dağa göğe yazmaya geldim!#Destan Çok yakında atv’de!@bozdagfilm @Destanatv @atvcomtr pic.twitter.com/oiLCxrPgFv— Mehmet Bozdağ (@mmehmetbozdag) October 13, 2021