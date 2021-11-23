Destan dizisi hangi döneme aittir, kaç yılını anlatıyor? Destan dizisi hakkında bilgiler
Destan dizisi her hafta Salı akşamları ekrana gelecek. Destan dizisinin hangi dönemi anlattığı merak ediliyor. Dağ savaşçısı Akkız’ın yaşadıklarının anlatıldığı dizi vahşi bir çağın hüküm sürdüğü zamanlarda geçiyor. Peki, Destan dizisi hangi döneme aittir, kaç yılını anlatıyor?
Destan dizisinin hangi döneme ait olduğu merak ediliyor. Yeni dizi Destan’da Akkız karakterine Ebru Şahin hayat veriyor. Destan' dizisi kamera arkası ekibi 235 kişiden oluşurken, dizinin birinci bölüm çekimlerinde 4 bin 500 yardımcı oyuncu görev aldı. Dizi, Orta Asya'da, İslam'ın henüz kucaklamadığı topraklarda geçiyor.
DESTAN DİZİSİ HANGİ DÖNEMİ ANLATIYOR?
Destan dizisi 8. yüzyılda, Orta Asya'da, İslam'ın henüz kucaklamadığı topraklarda vahşi bir çağın hüküm sürdüğü zamanlarda geçmektedir. Dizinin danışmanları Prof. Dr. Ahmet Taşağıl, Doç. Dr. Mehmet Fatih Doğrucan ve Prof. Dr. Erkan Göksu, hikayenin geçtiği dönem ve dönemin yaşamıyla ilgili oyunculara üç ay boyunca teorik dersler verdi.
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Çin sivri dişlerini Türk budununa doğrultmuştur, Rus Varegler, Moğollar, Sogdlar, Persler tuzakta beklemektedir.
Yetmezmiş gibi, aynı kana atam diyen Türk boyları birbirine düşmüştür. İkisi de Türk olan Gök Hanlığı ile Dağ Hanlığı arasında ise çok büyük bir düşmanlık vardır.
Bu siyasi şartlarda, Gök Hanlığı'nın ulu kağanı Alpagu Han, başkaldırmasından kuşkulandığı kardeşi Balamir Yabgu'nun kızını, çolak ve topal oğlu Batuga'ya gelin almaya karar verir.