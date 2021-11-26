Destan dizisi Batuga kimdir, Edip Tepeli kaç yaşında,nereli?

İlk bölümüyle izleyiciden tam not alan Destan dizisi her Salı yeni bölümüyle ekranlarda olacak. Bu akşam ise tekrar bölümü bir kez daha yayınlanacak Destan dizisi konusu kadar oyuncuları da araştırılıyor. İşte o isimlerden biri Batuga rolüyle dizide yer alan genç yeteneklerden Edip Tepeli ile ilgili merak edilenler...