Destan dizisi Batuga kimdir, Edip Tepeli kaç yaşında,nereli?
Destan dizisi ilk bölümü ile izleyici karşısına çıktı. Bu akşam tekrar bölümü yayınlanacak olan Destan dizisi oyuncuları ve karakterleri izleyenler tarafından merak ediliyor. Dizinin başrol oyuncularından genç oyuncu Edip Tepeli de Batuga karakteriyle beğenilenlerden biri oldu. Peki Destan dizisinin Batuga'sı Edip Tepeli kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Destan Batuga karakteri ve Edip tepeli hakkında bilgiler...
İlk bölümüyle izleyiciden tam not alan Destan dizisi her Salı yeni bölümüyle ekranlarda olacak. Bu akşam ise tekrar bölümü bir kez daha yayınlanacak Destan dizisi konusu kadar oyuncuları da araştırılıyor. İşte o isimlerden biri Batuga rolüyle dizide yer alan genç yeteneklerden Edip Tepeli ile ilgili merak edilenler...
EDİP TEPELİ KİMDİR?
Edip Tepeli 18 Nisan 1989 tarihinde İzmir'de dünyaya gelmiştir. Tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu olan Tepeli, 2017 yılında kendisi gibi oyuncu olan Ayşecan Tatari ile New York´ta evlendi. Çiftinin kızları Müjgan Tepeli 2020 yılında dünyaya geldi.