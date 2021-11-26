MENÜ GİRİŞ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler Kelebek Haberleri Televizyon HaberleriDestan dizisi Batuga kimdir, Edip Tepeli kaç yaşında,nereli?
GeriTelevizyon Destan dizisi Batuga kimdir, Edip Tepeli kaç yaşında,nereli?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Televizyon
Haber Giriş: 26 Kasım 2021 - 14:35 | 

Destan dizisi Batuga kimdir, Edip Tepeli kaç yaşında,nereli?

Destan dizisi ilk bölümü ile izleyici karşısına çıktı. Bu akşam tekrar bölümü yayınlanacak olan Destan dizisi oyuncuları ve karakterleri izleyenler tarafından merak ediliyor. Dizinin başrol oyuncularından genç oyuncu Edip Tepeli de Batuga karakteriyle beğenilenlerden biri oldu. Peki Destan dizisinin Batuga'sı Edip Tepeli kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Destan Batuga karakteri ve Edip tepeli hakkında bilgiler...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
İlk bölümüyle izleyiciden tam not alan Destan dizisi her Salı yeni bölümüyle ekranlarda olacak. Bu akşam ise tekrar bölümü bir kez daha yayınlanacak Destan dizisi konusu kadar oyuncuları da araştırılıyor. İşte o isimlerden biri Batuga rolüyle dizide yer alan genç yeteneklerden Edip Tepeli ile ilgili merak edilenler...
2DESTAN BATUGA KİMDİR

DESTAN BATUGA KİMDİR?

Destan dizisinin beğenilen karakterlerinden Batuga, Gök Hanlığı'nın "eksik" tegini, eli tutmaz, ayağı koşmaz, sesi çıkmaz bir gizlenmiş kahramanıdır. Batuga, tarihteki karakterlerden esinlenerek senaryoya eklenmiştir.
3EDİP TEPELİ KİMDİR

EDİP TEPELİ KİMDİR?

Edip Tepeli 18 Nisan 1989 tarihinde İzmir'de dünyaya gelmiştir. Tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu olan Tepeli, 2017 yılında kendisi gibi oyuncu olan Ayşecan Tatari ile New York´ta evlendi. Çiftinin kızları Müjgan Tepeli 2020 yılında dünyaya geldi.
4EDİP TEPELİ DİZİLERİ VE FİLMLERİ

EDİP TEPELİ DİZİLERİ VE FİLMLERİ

2010 - Eyyvah Eyvah

2017 - Yeni Başlayanlar İçin Hayatta Kalma Sanatı

2017 - Yıldızlar Şahidim

2017 - Seni Kimler Aldı Sinan

2018 - Yaşamayanlar

2017-2018 - Hayati ve Diğerleri

2019-2021 - Sefirin Kızı

2021 - Destan
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi