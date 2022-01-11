Destan bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman? Destan 7. yeni bölüm fragmanı bekleniyor
Destan yeni bölüm için heyecan giderek artıyor. Destan'ın son bölümünde Akkız'ın pençe olduğunu bilen Müslüman Arap çocuğu yakalayan Balamir, Batuga ile Kırçiçek'in nişan toyunda çocuğu ortaya çıkardı ve Alpagu Han'ın direğe yanlış suçluyu astığını davetli tüm boy beylerinin öğrenmesini sağladı. İzleyiciler Destan yeni bölümü beklemeye başladılar. Peki, Destan bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman? İşte ATV yayın akışı
Destan yeni bölümün ne zaman ekrana geleceği araştırılıyor. Destan dizisi her hafta salı akşamları ekrana geliyor. Dizinin geçtiğimiz hafta yeni bölümü ekrana gelmedi. 11 Ocak ATV yayın akışında Destan dizisinin özel bölümü saat 20:00'de ekrana gelecek. Saat
DESTAN YENİ BÖLÜM BU AKŞAM VAR MI?
Destan dizisinin yeni bölümü bu akşam ekrana gelmeyecek. ATV yayın akışına göre saat 20:00’de Destan dizisinin özel bölümü yayınlanacak. Destan 7. Bölüm fragmanı ise henüz yayınlanmadı. Yeni bölümün 18 Ocak akşamı ekrana gelmesi bekleniyor. 22:20'de ise Otel Artemis filmi yayınlanacak.