Destan bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman? Destan 7. yeni bölüm fragmanı bekleniyor

DESTAN YENİ BÖLÜM BU AKŞAM VAR MI?

Destan dizisinin yeni bölümü bu akşam ekrana gelmeyecek. ATV yayın akışına göre saat 20:00’de Destan dizisinin özel bölümü yayınlanacak. Destan 7. Bölüm fragmanı ise henüz yayınlanmadı. Yeni bölümün 18 Ocak akşamı ekrana gelmesi bekleniyor. 22:20'de ise Otel Artemis filmi yayınlanacak.