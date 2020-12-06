Derya Tuna ile Yasemin Şefkatli alışverişte

Alışverişe çıktıklarını söyleyen Tuna, “Biz anne-kız birlikteyiz. İdo evde çalışıyor” dedi. Yasemin Şefkatli, düğünü ne zaman yapacakları sorusuna şöyle yanıt verdi: “Biliyorsunuz pandemi nedeniyle düğünlere en fazla 30 kişi katılabiliyor. Biz bütün sevdiklerimiz yanımızda olsun istiyoruz. Her şey yoluna girerse yazın düğün yapabiliriz.”
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Ayakkabılarını saklamak isteyen Derya Tuna, aracının arkasında poz verirken hem güldü hem de gelini Yasemin Şefkatli’yi güldürdü.◊ Behlül AYDIN
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Hastalığı atlattım
ÜNLÜ oyuncu Bekir Aksoy önceki akşam eşi Nazife Aksoy’la güzel havayı fırsat bilerek Nişantaşı’nda yürüyüş yaptı. Geçtiğimiz günlerde Aksoy’un COVID-19 testi pozitif çıkmış tedavi sürecinden sonra sağlığına kavuşmuştu. Ünlü oyuncu, geçirdiği zor süreci anlattı: “Allah kimsenin başına vermesin. Hastalığı biraz hafif geçirdim. Ama koku alma duyum kayboldu. Şimdi daha iyiyim ve eski halime döndüm. Herkes önlemlerini almalı ve gerçekten dikkatli olmalı.” m Sayit DURMAZ
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Sağlığıma tekrardan kavuşuyorum
USTA tiyatrocu Haldun Dormen, “Kibarlık Budalası” oyununun provası sırasında koronavirüse yakalanmıştı. Durumunun iyi olduğunu duyuran 92 yaşındaki oyuncu, “Nerede olursak olalım kendimizi ve çevremizdekileri en güvenli şekilde korumaya, maskemizi takmaya ve sosyal mesafeli kalmaya dikkat edelim” demişti. Dormen önceki gün ise Acıbadem Taksim Hastanesi’nden taburcu olduğunu sosyal medya hesabından açıkladı. Usta oyuncu, doktorlarına teşekkür etmeyi ihmal etmedi: “Sağlığıma tekrar kavuşuyorum. Bu süreçte bana destek olan Acıbadem Taksim Hastanesi’nin bütün çalışanlarına, arayan soran tüm dostlarıma sonsuz teşekkürler. “
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Tedbir hayat kurtarır
ÜNLÜ oyuncu Yetkin Dikinciler önceki akşam eşi Aslı Orcan’la Cihangir’de görüntülendi. Oyuncu çift, sokağa çıkma yasağı başlamadan hemen önce yürüyüş yaptıklarını söyledi. Dikinciler, koronavirüs tedbirleriyle ilgili şu açıklamayı yaptı: “Ne kadar çok tedbir alırsak bizim için o kadar iyi. Bunlar sağlığımız için önemli adımlar. Yasaklar daha feraha ulaşılmamız için gerekli. Tedbir her zaman hayat kurtarır.” Sayit DURMAZ
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En şanslı market
MEGASTAR Tarkan, karantina sürecini eşi Pınar Dilek ve kızı Liya’yla Almanya’nın Köln şehrinde geçiriyor. Sanatçı önceki gün ailesiyle market alışverişi yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaştı ve “Liya’mızla market serüveni” notunu yazdı. Tarkan’ın fotoğrafı binlerce beğeni alırken en dikkat çeken yorum ise “Ülkenin en şanslı marketi” oldu.