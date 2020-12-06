Derya Tuna ile Yasemin Şefkatli alışverişte

Tedbir hayat kurtarır ÜNLÜ oyuncu Yetkin Dikinciler önceki akşam eşi Aslı Orcan’la Cihangir’de görüntülendi. Oyuncu çift, sokağa çıkma yasağı başlamadan hemen önce yürüyüş yaptıklarını söyledi. Dikinciler, koronavirüs tedbirleriyle ilgili şu açıklamayı yaptı: “Ne kadar çok tedbir alırsak bizim için o kadar iyi. Bunlar sağlığımız için önemli adımlar. Yasaklar daha feraha ulaşılmamız için gerekli. Tedbir her zaman hayat kurtarır.” Sayit DURMAZ