Derya Tuna: İdo ve Yasemin aile arasında evlenecek!
Derya Tuna, geçtiğimiz gün Vadistanbul’da objektife yansıdı. Oğlu İdo Tatlıses’in Yasemin Şefkatli ile nişan töreninin hemen ardından düğün alışverişi yapmaya çıkan Tuna, muhabirlerin sorularını yanıtladı.
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Tuna, Düğün tarihiyle ilgili sorulara, “Covid-19 sebebi ile düğün olmayacak. Yakın dostlarımızın katılımı ile aralık ayında nikâh töreni planlıyoruz.
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Malum zaman kısıtlı, hanımların hazırlanması uzun sürüyor. Bu sebepten alışveriş turları başladı” diye yanıt verdi.
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EĞER KIZI VERMESELERDİ...
İmparator lakaplı İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın çocukları İdo Tatlıses, uzun süredir aşk yaşadığı sevgilisi Yasemin Şefkatli ile evlilik yolunda ilk adımı attı. Nişan sonrası Tatlıses esprili bir paylaşımda bulundu.
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İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna'dan olan şarkıcı oğlu İdo Tatlıses, sevgilisi Yasemin Şefkatli ile nişanlandı.
Çift, aile arasında yapılan kız isteme töreni sonrası evlilik yolunda ilk adımı attı. İdo Tatlıses güzel haberi sosyal medya hesabından, "Aldık gitti" paylaşımı ile duyurdu.
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İdo Tatlıses-Yasemin Şefkatli çiftinin nişan kurdelesini, İbrahim Tatlıses kesti. Derya Tuna da bu fotoğrafı, "Artık bir oğlum ve bir kızım var.. Ailemize hoş geldin güzel kızım" notuyla paylaştı.
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İbrahim Tatlıses, nişan sonrasında, "Eğer ki kızı vermeselerdi zaten canlı bomba olarak gelmiştim pimi çeki verecektim. Allah’tan sessiz sedasız kızı alıp gittik. Allah her iki tarafa da hayırlı torunlar nasip etsin inşallah" sözleriyle esprili bir paylaşımda bulundu.