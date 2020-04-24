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Haber Giriş: 24 Nisan 2020 - 07:36,

Derya Beşerler'e evde doğum günü

Derya Beşerler, 35’inci yaşını önceki gün evde eşi Birol Namoğlu’yla kutladı.

Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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“Hayalini kurduğum gibi olmasa da, şükrettiğim bir doğum günü oldu” diyen Derya Beşerler, karantina günlerinde neler yaptığını da anlattı.

2

“Sabahları sporla başlayıp kendime iş yaratmaya çalışıyorum. Geçen hafta dolap ve rafları boyadım. Uzun zamandır yazmayı istediğim bir hikâye vardı, onunla uğraşıyorum.”

3

Gripin grubunun solisti Birol Namoğlu da bu süreçte yeni bir şarkı üzerinde çalıştığını söyledi: “Yeni Gripin şarkısının sözlerini bitirmeye çalışıyorum. Piyano, kitap, dizi ve konsol oyunlarının ardından yemek saati geliyor. Ekmek, lahmacun derken işi ilerletiyoruz. Üretmeye devam.”

Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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