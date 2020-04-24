Derya Beşerler'e evde doğum günü

“Hayalini kurduğum gibi olmasa da, şükrettiğim bir doğum günü oldu” diyen Derya Beşerler, karantina günlerinde neler yaptığını da anlattı.
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“Sabahları sporla başlayıp kendime iş yaratmaya çalışıyorum. Geçen hafta dolap ve rafları boyadım. Uzun zamandır yazmayı istediğim bir hikâye vardı, onunla uğraşıyorum.”
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Gripin grubunun solisti Birol Namoğlu da bu süreçte yeni bir şarkı üzerinde çalıştığını söyledi: “Yeni Gripin şarkısının sözlerini bitirmeye çalışıyorum. Piyano, kitap, dizi ve konsol oyunlarının ardından yemek saati geliyor. Ekmek, lahmacun derken işi ilerletiyoruz. Üretmeye devam.”