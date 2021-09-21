Dersler 30 dakika mı olacak, ders saatleri kısaltıldı mı? Yüz yüze eğitim sürecinde son durum
Sosyal medyada yapılan "dersler 30 dakika" paylaşımları ardından yüz yüze eğitim sürecinin detayları bir kez daha gündem oldu. 30 dakika etiketiyle yapılan paylaşımlar, veliler ve öğrencilerin kafasında soru işareti yarattı. Peki, dersler 30 dakika mı olacak, ders saatleri kısaltıldı mı?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Okullarda yüz yüze eğitim süreci 6 Eylül 2021'den bu yana devam ederken, sosyal medyada farklı iddialar gündeme geliyor. Son haftalarda iller bazında ders saatlerinin azaldığı açıklanınca, ders saatleriyle ilgili kafa karışıklığı yaşandı.
2
MEB, 2021-2022 yılında ders sürelerinin 40 dakika olduğunu açıklamış, okullar haftada 5 gün tam eğitime başlamıştı. Yüz yüze eğitimin başlaması ardından bazı illerde ders saatlerinde farklı uygulamalara gidildi. Diyarbakır'da ders süreleriyle ilgili yeni bir karar alındı. İkili eğitim öğretim yapılan tüm okullarda ders süreleri 40 dakikadan 30 dakikaya düşürüldü.
3
Hatay ve Kırıkkale'de ders süresi 30 dakikaya düşürüldü
Hatay Valiliği, tüm resmi ve okul öncesi kurumlarında ders saatini 40 dakika, diğer resmi ve özel tüm okullarda ise 30 dakika, öğlen arasının normal eğitim yapan kurumlarda 40 dakika, ikili eğitim yapan okullarda ise iki devre arasının 30 dakika olarak belirlendi. Kırıkkale Valiliği ikili eğitime geçen Temel Eğitime bağlı okullarda ders saatlerinin en az 30 dakika, mesleki ve teknik eğitime bağlı liselerde ise ders saatlerinin en az 35 dakika olarak planlamasını istedi.