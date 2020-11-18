Son Dakika...Dershaneler kapatılacak mı? Dershaneler ve özel kurslarda son durum!

Hürriyet Gazetesi Yazarı Nuran Çakmakçı, okullarla ilgili alınan son kararı yorumladı. Çakmakçı şunlara dikkat çekti:



İlk açılan kurumlar sınava hazırlanan 8 ve 12'inci sınıflar bu durumdan en çok mağdur olacak kesim. Etüd merkezleri ve kursların açık olup olmayacağı da henüz belli değil.