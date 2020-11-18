Son Dakika...Dershaneler kapatılacak mı? Dershaneler ve özel kurslarda son durum!
Son Dakika... Dershanelerin eğitim öğretim durumu Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullar için alınan kararın ardından veli ve öğrencilerin gündemine geldi. Koronavirüs nedeniyle yeni tedbirleri duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ara tatillerde olan okullardaki eğitim öğretim yıl sonuna kadar online olarak sürdürülecek" dedi. Son dakika açıklama sonrası kurslar ve dershanelerin durumuna gözler çevrildi. Peki, dershaneler kapatılacak mı? İşte, dershanelerle ilgili ayrıntılı bilgiler.
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Dershanelerin kapatılıp kapatılmayacağı son dakika gelişmeler ile takip ediliyor. Okulların açılış tarihi için Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, yıl sonuna kadar online eğitimin devam edeceğini söyledi. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelen açıklamada ise, "Resmi, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetleri, 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzaktan eğitim yoluyla devam edecektir" ifadesi kullanıldı.
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DERSHANELER KAPATILACAK MI?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan "Ara tatillerde olan okullardaki eğitim öğretim yıl sonuna kadar online olarak sürdürülecek." dedi.
Milli Eğitim Bakanlığı, konuyla açıklama geldi. Açıklamada, "Resmi, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetleri, 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzaktan eğitim yoluyla devam edecektir" denildi.
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Hürriyet Gazetesi Yazarı Nuran Çakmakçı, okullarla ilgili alınan son kararı yorumladı. Çakmakçı şunlara dikkat çekti:
İlk açılan kurumlar sınava hazırlanan 8 ve 12'inci sınıflar bu durumdan en çok mağdur olacak kesim. Etüd merkezleri ve kursların açık olup olmayacağı da henüz belli değil.
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Etüd merkezi ve dershanelerin durumuyla ilgili MEB'ten bir açıklama gelmedi. Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.