Dershaneler kapandı mı? Dershaneler, sürücü kursları ve özel kurslar için son durum
Dershaneler, sürücü kursları ve özel kurslar için gözler MEB'in açıklamalarına çevrildi. Bugün Beştepe'de yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan tam kapanma dönemine geçileceğini bildirdi. Milyonları ilgilendiren karara göre, anaokulu, kreş, 8'inci ve 12'nci sınıflar dahil, tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek, tüm sınavlar ertelenecek. 17 Mayıs'a kadar sürecek olan sokağa çıkma yasağı ve eğitim öğretim takvimi ile ilgili verilen kararın ardından, dershane ve sürücü kurslarının kısıtlamadan muaf olup olmayacağı merak konusu oldu. Peki, dershaneler kapandı mı? İşte, ayrıntılar.
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Dershaneler ve özel kursların durumu 26 Nisan'da alınan tam kapanma kararı sonrası gündeme geldi. ÖSYM sınavlarına hazırlık için dershanelere giden öğrenciler ve ehliyet kurlarına devam eden vatandaşlar Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklamalarına odaklandı. MEB'den gelen açıklamada resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim kurumlarında 17 Mayıs 2021 tarihine kadar yüz yüze eğitime ara verildiği bildirildi. Ancak dershane ve özel kurslar ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.
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DERSHANELER KAPATILDI MI?
Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi;
Anaokulu, kreş, 8'inci ve 12'nci sınıflar dahil, tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek, tüm sınavlar ertelenecektir. Dershane ve özel kurslar ile ilgili kesin kararın MEB'den yapılacak açıklamalar ile netleşmesi ön görülüyor.
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UZAKTAN EĞİTİMLE İLGİLİ AÇIKLAMA
Milli Eğitim Bakanlığı da uzaktan eğitim ve sınavlarla ilgili detayları paylaştı. Sınavların 17 Mayıs sonrasına ertelendiği duyurulan açıklama şöyle:
“Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nda salgın tedbirleri kapsamında alınan kararlar doğrultusunda;
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Resmî ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim kurumlarında 17 Mayıs 2021 tarihine kadar yüz yüze eğitime ara verilmiş olup uzaktan eğitime geçilmiştir. Uygulama, 29 Nisan 2021 Perşembe saat 19.00’dan itibaren başlayacak.
Okullarda 3 Mayıs sonrasında yapılması planlanan dönem sınavları, 17 Mayıs 2021 tarihi sonrasına ertelendi.
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SELÇUK: YÜZ YÜZE EĞİTİME BİR UMUTTUR
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni tedbir kararlarının ardından sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Bugün alınan tam kapanma kararı, bayramdan sonraki günlerde okullarımızda yüz yüze eğitime başlayabilmemize bir umuttur. Tüm imkânlarımızla öğrencilerimizin, velilerimizin, öğretmenlerimizin yanındayız. Sağlığımıza dikkat edip, tedbirlerimizle, uzaktan eğitime sıkıca tutunalım" dedi.