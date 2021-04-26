Dershaneler kapandı mı? Dershaneler, sürücü kursları ve özel kurslar için son durum

Dershaneler ve özel kursların durumu 26 Nisan'da alınan tam kapanma kararı sonrası gündeme geldi. ÖSYM sınavlarına hazırlık için dershanelere giden öğrenciler ve ehliyet kurlarına devam eden vatandaşlar Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklamalarına odaklandı. MEB'den gelen açıklamada resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim kurumlarında 17 Mayıs 2021 tarihine kadar yüz yüze eğitime ara verildiği bildirildi. Ancak dershane ve özel kurslar ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.