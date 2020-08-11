Dershaneler açılacak mı? 2020 dershanelerin açılış tarihi için gözler resmi açıklamada
Dershanelerin açılış tarihi, yeni eğitim öğretim dönemi öncesi merak edilen konulardan oldu. Daha önce 31 Ağustos olarak belirlenen okulların açılış tarihi için Milli Eğitim Bakanlığı konunun değerlendirileceğini açıkladı. MEB'in açıklamasının ardından sınavlara hazırlananlar, dershanelerin durumuyla ilgili son dakika gelişmelere kilitlendi. Peki, dershaneler ne zaman açılacak? İşte, dershanelerin açılış tarihiyle ilgili bilgiler.
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Milli Eğitim Bakanlığı, yeni eğitim öğretim dönemi için Bilim Kurulu Toplantısı'nda konunun ele alındığını belirtti. Bakanlığın açıklamasının ardından, LGS, YKS ve KPSS gibi sınavlara hazırlanmak adına dershanelere kaydını yaptıracak olanlar, dershanelerin durumunu beklemeye başladı. Ancak bakanlıktan dershanelerin açılış tarihiyle ilgili herhangi bir açıklama gelmedi.
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DERSHANELER NE ZAMAN AÇILACAK?
MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB), 2020- 2021 eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirme sürecinin nihai aşamada olduğunu açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirme süreci nihai aşamadadır. Bilim Kurulu toplantısı sonucuna göre alınacak karar, en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacaktır" denildi.
Dershanelerin durumuyla ilgili ise henüz bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
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BAKAN SELÇUK'TAN AÇIKLAMA
Bakan Selçuk 31 Ağustos'ta okulların açılmasının planlandığını söyleyerek, şunları ifade etmişti;
Her yerde normalleşmeden söz ederken, sinemadan sokakta sporda sanatta vs okullarla ilgili tümüyle bir kısıtlamanın olması elbette söz konusu olmayacaktır. Biz bununla ilgili takibi yapıp en sağlıklı kararı çocuklarımız ve öğretmenlerimiz için veririz. 31 Ağustos'ta okulları açmaya hazırız.
Bizim üzerinde çalıştığımız 4 senaryo var. Birisi tamamen açık. Allah esirgesin diğeri kapalı.
1'i okullar açılıyor. Bizim için bir senaryo. Kısıtlamasız. Okulların temizliğine, öğretmenlerine, malzemeleri tam mı?
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Okulun tamamen kapalı olması da bir senaryosu. Peki okullar kapalı olursa bu çocukların eğitimi nasıl sürecek. Biz sadece online çalışmaktan söz etmiyoruz. Esaslı bir senaryo ve ciddi bir alt yapı gerektiriyor.Ben bu senaryolardan bahsettiğim de bir olasılıktan bahsediyorum. Fakat basına şöyle yansıyor. "Okullarda şöyle olacak." Hayır böyle olmayacak. Biz her şeye hazırız. Bize güvenin emin olun demek için söylüyoruz.
3. sü şu; Bizim belirli günlerde okulları açıp, mesela diyorum pazartesi salı günü okulları açtık. 1 sınıfın yarısı okula geldi. Çarşamba günü okulu temizledik perşembe cuma sınıfın diğer yarısı geldi. Cumartesi de sınav grupları ayrıca geldiler. Pazar günü okulu temizledik. pazartesi günü devir daim tekrar başladı. Seyreltilmiş eğitim modeli uygulayabiliriz.. Bu da 4. senaryo. Ola ki 3-5 ilde problem var. Türkiye'nin geri kalanında yok. O zaman o illere özel uygulama yapılır.