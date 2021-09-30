Ders saatleri düşecek mi? Okullarda ders saatleri azalacak mı 2021? Bakan Mahmut Özer canlı yayında yanıtladı

OKULLARDA DERS SAATLERİ AZALACAK MI? Bakan Özer konuyla ilgili şunları ifade etti;



40 dakikayı azaltmamız için bazı koşulların değişmesi lazım. Vaka bazlı, okul bazlı yaklaşıyoruz olaya. 850 bin dersliğimiz var, çok az kısmında kalabalık sınıflar var. Bu sınıfların olduğu yerlerde "süreyi kısaltabilirsiniz, günlere ayırabilirsiniz" diye yetki veriyoruz. Bu süreç çok verimli işliyor. Ama tüm okullarımızda ders saat süresini azaltıyoruz diye bir beklenti olmasın. Süreç bizim beklediğimizin çok daha ötesinde pozitif şekilde gidiyor.