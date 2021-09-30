Ders saatleri düşecek mi? Okullarda ders saatleri azalacak mı 2021? Bakan Mahmut Özer canlı yayında yanıtladı
Ders saati süreleri okullarda devam eden yüz yüze eğitimle öğrenci ve velilerin gündeminde yer aldı. 6 Eylül tarihinde açılan okullarda kovid 19 tedbirleri sürerken Milli Eğitim Bakanı Özer, 6 Eylül'den bu yana kapatılan ve açılan sınıf sayısını duyurdu. Son günlerde ders saatleri ile ilgili öne sürülen konunun sorulması üzerine Bakan Özer, "Süreç bizim beklediğimizin çok daha ötesinde pozitif şekilde gidiyor." dedi. Peki, ders saatleri düşecek mi? İşte, Bakan Özer'in ders saatleri hakkında yaptığı açıklamanın detayları.
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Ders saatleri azalacak mı? sorusu Milli Eğitim Bakan Mahmut Özer tarafından yanıt buldu. Milli Eğitim Bakanı Özer, CNN TÜRK ekranlarında milyonlarca öğrenci ve veliyi yakından ilgilendiren açıklamalarda bulundu. Son günlerde gündeme gelen ders saatlerinin azaltılması ile ilgili Bakan Özer, 850 bin derslikte çok az kısmında kalabalık sınıfların olduğunu belirterek, "Tüm okullarımızda ders saat süresini azaltıyoruz diye bir beklenti olmasın." dedi.
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OKULLARDA DERS SAATLERİ AZALACAK MI?
Bakan Özer konuyla ilgili şunları ifade etti;
40 dakikayı azaltmamız için bazı koşulların değişmesi lazım. Vaka bazlı, okul bazlı yaklaşıyoruz olaya. 850 bin dersliğimiz var, çok az kısmında kalabalık sınıflar var. Bu sınıfların olduğu yerlerde "süreyi kısaltabilirsiniz, günlere ayırabilirsiniz" diye yetki veriyoruz. Bu süreç çok verimli işliyor. Ama tüm okullarımızda ders saat süresini azaltıyoruz diye bir beklenti olmasın. Süreç bizim beklediğimizin çok daha ötesinde pozitif şekilde gidiyor.
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VAKALAR ARTARSA OKULLAR KAPATILIR MI?
Okullar kapanacak mı, sorusuna ise Bakan Özer şu yanıtı verdi;
Kesinlikle hayır. Bizim geliştirdiğimiz sistemde okulları kapatmayı değil, sınıfları kapatmayı gerektiriyor. ABD'de yayınlanan veriler bize şunları gösteriyor, kaygı yaratan delta varyantı beklenene göre çok daha az gerçekleşti. ABD'de şuan okulların %2'si kapalı. Aslında çok daha yüksek oran bekleniyordu fakat düşük oran gerçekleşti. Şuan ülkemizde en güvenli yer okullarımız. Bu kadar denetimin olduğu başka bir yer yok.
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6 Eylül'den şu ana kadar kapanan sınıf oranları, günlük olarak, kapanan ve açılan sınıfların toplam sınıf sayısına oranı yüzde 1'in altında görünüyor. 25 Eylül tarihinden sonra yüzde oranının negatife düşme oranı artıyor, yani kapanan okullar gittikçe açılmaya başlıyor. Amerika'daki okulların yüzde 2'si kapalı. Türkiye'de kapanan sınıf oranları bile oldukça düşük.
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Vakalar artar, okullar kapanabilir, toplumun buna alışması lazım. Önemli olan açık okulların varlığını sürdürmesi. Öğrencilerin çoğu okulda kalabilmek için zorunluluk olmasına rağmen sorumluluk duyarak aşı olmuşlar.
Şu andaki oranlarımız alarm verebilecek bir düzeye hiç ulaşmadı. Onun için tekrar söylüyorum: Okulları kapatmayacağız.