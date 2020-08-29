Ders kitapları ne zaman dağıtılacak? MEB'ten okul ders kitaplarıyla ilgili son dakika açıklama
Ders kitapları ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamalar öğrenciler tarafından takip ediliyor. Yeni eğitim öğretim yılı takvimine göre okullar bu sene 21 Eylül'de yüz yüze açılacak. Okulların açılmasına kısa süre kala eğitim dönemiyle ilgili açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ders kitapları dışında öğrenci çalışma kitaplarının da dağıtılacağını söyledi. Peki, ders kitapları ne zaman verilecek? İşte, ders kitaplarının verileceği tarihle ilgili ayrıntılı bilgiler.
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Okulların açılmasına kısa süre kala, gözler ders kitaplarının dağıtılacağı tarihe çevrildi. 31 Ağustos'ta başlayıp, 18 Eylül'e kadar sürecek olan uzaktan eğitim sonrası öğrenciler yüz yüze eğitime aşamalı olarak geçecek. Milli Eğitim Bakanlığınca 2020-2021 eğitim öğretim yılında öğrencilere ücretsiz dağıtılacak ders kitapları, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine yollandı. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Bakan Selçuk, kitapların 2 ay öncesinden bitirildiğini söyledi.
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BAKAN SELÇUK'TAN DERS KİTAPLARIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ders kitaplarıyla ilgili şu açıklamalarda bulundu;
Öğrenciler, veliler ders kitabının dışında kitap ihtiyacı duyabiliyor. Bu eksikle ilgili bir araştırma yaptık Türkiye'de. Dedik ki 'Ders kitabının dışında neye ihtiyaç duyuyorsanız bununla ilgili size somut olarak bir öğrenci çalışma kitabı vereceğiz.' Bütün ilkokul öğrencilerimize bu kitaplar somut olarak kendilerine dağıtılmış olacak. Ders kitapları da geçen hafta itibarıyla çok büyük ölçüde dağıtıldı. Okullara gönderildi. Orada hiçbir sorunumuz yok çünkü kitapları 2 ay öncesinden bitirmiştik zaten."
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KİTAPLAR ÖĞRENCİLERE NE ZAMAN DAĞITILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığınca 2020-2021 eğitim öğretim yılında öğrencilere ücretsiz dağıtılacak ders kitapları, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine yollandı.
Ders kitaplarının ihale, sözleşme ve baskı süreçlerine bu yıl erken başladıklarını belirten MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürü İsmail Çolak, "Bakanlığımız tarafından 2003-2004 eğitim öğretim yılından itibaren dağıtılan ücretsiz ders kitapları tarihte ilk kez bu yıl haziran ayından itibaren dağıtılmaya başlandı. Yaklaşık 147 milyon ders kitabını okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde yaklaşık 18 milyon öğrencimiz için hazır hale getirdik." diye konuştu.
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Bugüne kadar yaklaşık 3,5 milyar kitabın öğrencilere dağıtıldığını ifade eden Çolak, öğrencilerin ders kitaplarını okullar açıldığında alacaklarını söyledi.
Ders kitapları, yüz yüze eğitim başladığı tarihlerde öğrencilere verilecek.