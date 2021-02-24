Derin'e ne oldu, öldü mü? Melis Sezen'in Sadakatsiz'deki akıbeti merak konusu
Sadakatsiz’in son bölümleri ardından dizinin Derin’i Melis Sezen’in akıbeti merak konusu oldu. Daha önce Derin'in cinayete kurban gittiğine dair ipuçları veren görüntüler dikkat çekmişti. Sadakatsiz dizisinin 19. Bölüm fragmanında ise Melis’in Volkan’ı bir notla terk ettiği görülüyor. Peki, Derin'e ne oldu, öldü mü?
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Olaylardan 20 gün sonra ise Volkan ve Derin'in evinde beklenmedik gelişmeler yaşanacağına dair ipuçları geçtiğimiz haftalarda gelmişti. Polislerin evde inceleme yaptığı görüntüler ardından Derin'in Volkan'la ilgili yazdıkları şoke etkisi yarattı. Derin, Volkan'ın kendisinin öldürme ihtimalinden bahsettiği notlar soru işaretlerine neden oldu.
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Sadakatsiz'in 19. bölüm fragmanıyla birlikte Derin'in dizideki akıbetiyle ilgili soru işaretleri arttı. Yeni bölümde yaşanacak gelişmeler ise şöyle; Asya'nın arkadaşı Sinan, Tekirdağ'a Asya'yı görmeye gelir. Aniden çıkan bu misafir Asya'yı oldukça mutlu etmiştir. Sinan'ın teklifiyle Asya küçük bir tatil için İstanbul'a gelir. Volkan Ali'yi arayıp annesinin nerede olduğunu sorunca aldığı cevap karşısında çılgına döner. İstanbul'a Asya ve Sinan'ın yemek yediği otele baskın yapar. Ancak bu kez yakayı öyle kolay sıyıramayacaktır. Sinan ile kavga eden Volkan kaldığı otele dönünce Derin'den bir mektup bulur. Her şeyden vazgeçen Derin, Volkan'a artık Asya'ya dönebileceğini söylemiştir.
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DERİN ÖLÜYOR MU?
Sadakatsiz dizisi 2015 yılında BBC One kanalında yayınlanan Doctor Foster isimli yabancı mini drama dizisinden uyarlaması. Sadakatsiz dizisinin orijinali Doctor Foster'da Derin karakterinin uyarlandığı Kate karakterinin ölerek diziye veda ediyor.