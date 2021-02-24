Derin'e ne oldu, öldü mü? Melis Sezen'in Sadakatsiz'deki akıbeti merak konusu

Sadakatsiz'in 19. bölüm fragmanıyla birlikte Derin'in dizideki akıbetiyle ilgili soru işaretleri arttı. Yeni bölümde yaşanacak gelişmeler ise şöyle; Asya'nın arkadaşı Sinan, Tekirdağ'a Asya'yı görmeye gelir. Aniden çıkan bu misafir Asya'yı oldukça mutlu etmiştir. Sinan'ın teklifiyle Asya küçük bir tatil için İstanbul'a gelir. Volkan Ali'yi arayıp annesinin nerede olduğunu sorunca aldığı cevap karşısında çılgına döner. İstanbul'a Asya ve Sinan'ın yemek yediği otele baskın yapar. Ancak bu kez yakayı öyle kolay sıyıramayacaktır. Sinan ile kavga eden Volkan kaldığı otele dönünce Derin'den bir mektup bulur. Her şeyden vazgeçen Derin, Volkan'a artık Asya'ya dönebileceğini söylemiştir.