×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA
HABERLERBilgi Haberleri

Derin ven trombozu (DVT) nedir, belirtileri nelerdir? Ven trombozu tedavisi var mı? İşte Derin ven trombozu hastalığı nedenleri!

Güncelleme Tarihi:

#Derin Ven Trombozu Belirtileri#Derin Ven Trombozu Nedir#Derin Ven Trombozu Tedavisi Var Mı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 08, 2023 21:17

Derin ven trombozu (DVT) hastalığı belirtileri uzmanların uyarısı ile gündeme geldi. Yaz aylarıyla beraber tatil sezonu açılırken, İngiliz sağlık uzmanları da bu dönemde 'sessiz katil' olarak adlandırdıkları derin ven trombozu hastalığın kalabalık alanlarda oluşabileceğini uyararak yapılması gerekenleri açıkladı. Derin ven trombozunda pıhtının kopma sonucunda hayati risk oluşturan ven trombozuna karşı Bilim insanlarına göre, yaş, vücut kitle indeksi, cerrahi öykü, hormonal sorunlar ve kanser hastaları risk altında. Peki, derin ven trombozu (DVT) nedir, tedavisi var mı? Derin ven trombozu (DVT) belirtileri nelerdir? İşte, Derin ven trombozu (DVT) hastalığı nedenleri ve belirtileri hakkında ayrıntılar.

1/6Derin ven trombozu (DVT) nedir, belirtileri nelerdir Ven trombozu tedavisi var mı İşte Derin ven trombozu hastalığı nedenleri

Genellikle 40 yaş üstünde görülen ve bacaklarda ve kalçanın uyluk bölgesinde ortaya çıkan ven trombozu hastalığı tedavisi ve belirtileri, İngiliz bilim insanlarının uyarıyla yeniden dikkat çekti. Halk arasında toplardamarda pıhtı oluşması olarak adlandırılan derin Ven trombozu (DVT) müdahale edilmediğinde tehlikeli olabiliyor. Ancak teşhis ve tedavisi yapılmadığında nefes darlığına kadar ilerleyen ven trombozu için geç kalınmadan müdahale edilmesi oldukça önemli. Peki, Derin ven trombozu (DVT) nedir, nasıl anlaşılır? Derin ven trombozu (DVT) belirtileri nelerdir? İşte, o konu hakkında ayrıntılı bilgiler.

2/6BİLİM İNSANLARI UYARDI

BİLİM İNSANLARI UYARDI

İngiliz Mirror gazetesinde yer alan habere göre, kalabalık havaalanlarında uzun süre beklemek, dar uçak koltuklarında oturmak ve uzun mesafe uçmak bu ölümcül hastalığın oluşmasında önemli etkenler...

EN SON HABERLER

3/6Ven trombozu nedir

Ven trombozu nedir?

Derin ven trombozu (DVT) halk arasında kısaltılmış adıyla yani ven trombozu olarak bilinir. Bir tür damar hastalığı olan ven trombozu, damarda, genellikle bacakta oluşan bir kan pıhtısıdır. Kılcal damarlarda kızarıklık ve kan pıhtısı şeklinde görülen ven trombozunun belirtileri, teşhis ve tedavi için hayati önem taşır.

4/6Ven trombozu nasıl anlaşılır

Ven trombozu nasıl anlaşılır?

Ağrı ve şişlik gibi vent trombozu belirtileri yanında nefes darlığı ve göğüs ağrısı şikayetleriniz de varsa ven trombozu hastalığınız ilerlemiş olabilir. Bunun sebebi damarlarınızdaki kan pıhtılarının gevşemiş ve kan dolaşımınıza yayılmaya başlamış olmasıdır. Ayrıca bu kan pıhtıları müdahale edilmediğinde ciğerlerinizde sıkışarak nefes darlığına neden olur. Bu nedenle mutlaka belirtiler dahilinde bir uzmana danışmalısınız.

EN SON HABERLER

5/6Derin Ven Trombozu (DVT) BELİRTİLERİ NELER

Derin Ven Trombozu (DVT) BELİRTİLERİ NELER?

Yürürken ya da ayağa kalkarken bir bacakta (nadiren her iki bacakta)baldırda veya uylukta hissedilen zonklayıcı ağrı

Tek bacakta şişlik (nadiren her iki bacakta)

Ağrılı bölgenin etrafında hissedilen sıcaklık

Ağrılı bölgedeki ciltte renk değişimi

Şişmiş ve belirginleşmiş damarlar

Ven trombozu kimlerde görülür?

Aşağıdaki durumlarda bir DVT'nin meydana gelme olasılığı daha yüksektir:

60 yaşın üzerinde

Aşırı kilo problemi

Sigara içmek

Daha önce ven trombozu (DVT) geçirmiş olmak

Doğum kontrol hapı almak

Kanser veya kalp yetmezliği sorunu olanlar

Varis problemleri

Daha fazla DVT riski altında olduğunuz bazı geçici durumlar da vardır. Bunlar şunları içerir:

Hastanede kalıyorsanız veya yakın zamanda hastaneden ayrıldıysanız. Özellikle fazla hareket edemiyorsanız (örneğin bir ameliyattan sonra)

Yürüme problemlerinden dolayı hareket edemiyorsanız

Uçak, araba veya trenle uzun bir yolculuğa (3 saatten fazla) çıktıysanız

Hamileyseniz veya önceki 6 hafta içinde bebeğiniz olduysa

Susuz kaldıysanız

Bazen ven trombozu (DVT) bariz bir sebep olmadan gerçekleşebilir.

6/6Ven trombozu nasıl tedavi edilir

Ven trombozu nasıl tedavi edilir?

Ven trombozu teşhisinden sonra pıhtılaşma önleyici ilaçlarla tedaviye başlanır. Doktor kontrolünde ilaç tedavisi işe yaramadıysa, küçük bir tüp yardımıyla pıhtı parçalanır ve emilir.

Gebelik durumu söz konusuysa tedavi farklı şekilde ilerler. Hamileliğin geri kalanında ve bebek 6 haftalık olana kadar antikoagülan enjeksiyonlarla tedavi edilir.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Derin Ven Trombozu Belirtileri#Derin Ven Trombozu Nedir#Derin Ven Trombozu Tedavisi Var Mı

EN SON HABERLER