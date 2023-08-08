Derin ven trombozu (DVT) nedir, belirtileri nelerdir? Ven trombozu tedavisi var mı? İşte Derin ven trombozu hastalığı nedenleri!

Derin Ven Trombozu (DVT) BELİRTİLERİ NELER?

Yürürken ya da ayağa kalkarken bir bacakta (nadiren her iki bacakta)baldırda veya uylukta hissedilen zonklayıcı ağrı



Tek bacakta şişlik (nadiren her iki bacakta)



Ağrılı bölgenin etrafında hissedilen sıcaklık



Ağrılı bölgedeki ciltte renk değişimi



Şişmiş ve belirginleşmiş damarlar



Ven trombozu kimlerde görülür?



Aşağıdaki durumlarda bir DVT'nin meydana gelme olasılığı daha yüksektir:



60 yaşın üzerinde



Aşırı kilo problemi



Sigara içmek



Daha önce ven trombozu (DVT) geçirmiş olmak



Doğum kontrol hapı almak



Kanser veya kalp yetmezliği sorunu olanlar



Varis problemleri



Daha fazla DVT riski altında olduğunuz bazı geçici durumlar da vardır. Bunlar şunları içerir:



Hastanede kalıyorsanız veya yakın zamanda hastaneden ayrıldıysanız. Özellikle fazla hareket edemiyorsanız (örneğin bir ameliyattan sonra)



Yürüme problemlerinden dolayı hareket edemiyorsanız



Uçak, araba veya trenle uzun bir yolculuğa (3 saatten fazla) çıktıysanız



Hamileyseniz veya önceki 6 hafta içinde bebeğiniz olduysa



Susuz kaldıysanız



Bazen ven trombozu (DVT) bariz bir sebep olmadan gerçekleşebilir.



