Derin ven trombozu (DVT) nedir, belirtileri nelerdir? Ven trombozu tedavisi var mı? İşte Derin ven trombozu hastalığı nedenleri!

Genellikle 40 yaş üstünde görülen ve bacaklarda ve kalçanın uyluk bölgesinde ortaya çıkan ven trombozu hastalığı tedavisi ve belirtileri, İngiliz bilim insanlarının uyarıyla yeniden dikkat çekti. Halk arasında toplardamarda pıhtı oluşması olarak adlandırılan derin Ven trombozu (DVT) müdahale edilmediğinde tehlikeli olabiliyor. Ancak teşhis ve tedavisi yapılmadığında nefes darlığına kadar ilerleyen ven trombozu için geç kalınmadan müdahale edilmesi oldukça önemli. Peki, Derin ven trombozu (DVT) nedir, nasıl anlaşılır? Derin ven trombozu (DVT) belirtileri nelerdir? İşte, o konu hakkında ayrıntılı bilgiler.