Derin Mermerci: Bana çok görgüsüzce geliyor

“Lal ile Mila’da bunu görüyorum.” 2 tane dünyalar güzeli kızı olduğunu söyleyen Mermerci, ilerde kızlarına vereceği en iyi stil tavsiyesiyle ilgili ise “Cool olun, kendinize özgü stiliniz olsun. Kaldı ki isteseler de sıradan olamayacaklarına inanıyorum. Farklı olmak doğuştan gelen bir özellik ve Lal ile Mila’da bunu görüyorum.” Dedi. İkizleriyle ilgili ayrıca “Tabii ki farklılar. Herkes ikizleri aynı karakter bekliyor halbuki iki ayrı gezegen gibiler. Ortak özellikleri müthiş sevgi dolular. Merhametliler, zekiler. İkisiyle de çok gurur duyuyorum." dedi.