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Hürriyet
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Haber Giriş: 08 Ekim 2020 - 10:58 | 

Derin Mermerci: Bana çok görgüsüzce geliyor

CEMİYET hayatının tanınmış isimlerinden Derin Mermerci, Alem dergisine konuştu

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Stiliyle adından söz ettiren Mermerci, “Asla giymem dediğiniz parçalar hangileri?” sorusunu şöyle yanıtladı: “Dolgu topuk sevmiyorum. Üzerinde kocaman marka yazan herhangi bir şeyi giymek de bana çok görgüsüzce geliyor.”

2“Lal ile Mila’da bunu görüyorum.”
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“Lal ile Mila’da bunu görüyorum.”

2 tane dünyalar güzeli kızı olduğunu söyleyen Mermerci, ilerde kızlarına vereceği en iyi stil tavsiyesiyle ilgili ise “Cool olun, kendinize özgü stiliniz olsun. Kaldı ki isteseler de sıradan olamayacaklarına inanıyorum. Farklı olmak doğuştan gelen bir özellik ve Lal ile Mila’da bunu görüyorum.” Dedi. İkizleriyle ilgili ayrıca “Tabii ki farklılar. Herkes ikizleri aynı karakter bekliyor halbuki iki ayrı gezegen gibiler. Ortak özellikleri müthiş sevgi dolular. Merhametliler, zekiler. İkisiyle de çok gurur duyuyorum." dedi.

3Hayvan sevmeyen insan benim çevremde olamaz.
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"Hayvan sevmeyen insan benim çevremde olamaz."

Hayvanları çok sevdiğini bildiğimiz Mermerci onlar için "Çocuklar ve hayvanlar benim kırmızı çizgim ve evet ailemden geliyor. Hayvan sevmeyen insan benim çevremde olamaz. Barınakta bakımını üstelendiğim çok fazla köpek var. Sokak hayvanlarının sahiplendirilmesi konusuna oldukça fazla zaman ayırıyorum. Sahip bulunması noktasında tıkandığımda sizin de gördüğünüz gibi sosyal medya hesabımdan paylaşıyorum. Yardım istiyorum. Hayvanların olmadığı bir dünyada yaşamayı düşünemiyorum. Son zamanlarda medyaya yansıyan ve hayvanlara yapılan işkenceleri gördüğümde gerçekten hasta oluyorum.

4“Yalan söyleme ki ne dediğini hatırlamak zorunda kalma.”
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“Yalan söyleme ki ne dediğini hatırlamak zorunda kalma.”

Derin Mermerci rahmetli babasıyla ilgili ise "Canım babamla çok az vakit geçirmiş olmakla birlikte her şeyini. Aklını, hayat dersi olacak cümlelerini. Mesela, çocukken beni işe götürürdü, hemen çalışma masasının arkasında kendi kaleme aldığı kocaman bir yazı vardı, “Yalan söyleme ki ne dediğini hatırlamak zorunda kalma” yazardı. Bu kadar değerli bir hayat bilgisini nereden öğrenebilirdim ki." dedi.

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