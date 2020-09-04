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Haber Giriş: 04 Eylül 2020 - 00:25 | 

Deren Talu'ya Serenay Sarıkaya sorulunca...

Defne Samyeli’nin kızı Deren Talu, sevgilisi Baran Tınaz’la Nişantaşı’nda görüntülendi.

Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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Deren Talu’ya reklam filminde kendisiyle Serenay Sarıkaya’yı bir araya getirmek isteyen markayı “Serenay’ın olduğu yerde ben yokum” diyerek geri çevirdiği iddiası soruldu.

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Talu, konuyla ilgili soruları yanıtsız bıraktı. Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Defne Samyeli’den ayrıldıktan hemen sonra Sarıkaya’yla ilişki yaşamaya başlamıştı.

3NE OLMUŞTU
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NE OLMUŞTU

Bir marka Serenay ve Deren Talu'nun da içinde olduğu birkaç güzeli bir araya getirerek yeni bir proje yapmak istedi.

Bunun için Deren'e teklif götüren firma yetkilileri, "Serenay'ın olduğu yerde ben yokum" cevabını aldı.

 

4ANNESİ İÇİN TEKLİFİ REDDETTİ
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ANNESİ İÇİN TEKLİFİ REDDETTİ

 

 

Defne Samyeli ve Cem Yılmaz, evlilik yolunda giden ilişkilerini ani bir kararla noktalamıştı. İlişkisi biten Yılmaz, kısa sürede Serenay Sarıkaya ile aşk yaşamaya başladı. Haberi aldıktan sonra zor günler geçiren Samyeli konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Konduramamıştım" diyerek günlerce konuşulmuştu.

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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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