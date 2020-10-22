Deren Talu'nun mutlu aile tablosu

Defne Samyeli’nin büyük kızı Deren Talu’nun başrolünü üstlendiği “Son Kale Hacıbey”in özel gösterimi önceki akşam yapıldı. Kızını gecede yalnız bırakmayan Defne Samyeli “Kızımı kılıçlarla görmek ilginçti” diye konuştu.
Başrollerini Deren Talu, Aleksandr Sokolov ve Yurdaer Okur’un paylaştığı “Son Kale Hacıbey” filminin özel gösterimi önceki akşam Özdilek Cinetime Sinemaları’nda yapıldı. Yönetmenliğini Konstantin Konovalov’un üstlendiği filmin gösterimi öncesi oyuncular muhabirlerin sorularını yanıtladı.
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Yurdaer Okur “Osmanlı İmparatorluğu’nun etkileri Ukrayna topraklarında hâlâ yaşıyor. O atmosferin içinde olmak çok güzeldi. Seyirci de bunu hissedecek” diye konuştu.
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Filmin başrol oyuncularından Deren Talu ise kırmızı halıda annesi Defne Samyeli, kız kardeşi Derin Talu, filmde rol alan dayısı Suhan Samyeli ve erkek arkadaşı Baran Tınaz’la objektife poz verdi.
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Dövüş sahnelerinde zorlandığını dile getiren Deren Talu,“En çok dövüş sahnelerinde zorlandım. Kılıcın ağırlığı ve onu taşıyabilmek zordu. Hatta bileğimde iz kaldı” dedi.
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Kızlarımla senaryo yazıyorum
Defne Samyeli de bir anne olarak çok heyecanlı ve gururlu olduğunu söyledi: “Deren’i Ukrayna’ya filmde rol alan dayısıyla gönderdim.
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Kızımı kılıçlarla görmek ilginçti. Erkek kılığına da çok güzel girdi.” Samyeli kızlarıyla senaryo yazdıklarını da açıkladı: “Kızlarımala yazdığımız projeler var, romantik komedi türünde” dedi.
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Baran Tınaz - Deren Talu - Defne Samyeli - Derin Talu - SuhanSamyeli