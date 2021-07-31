Deren Talu, Yeliz Yeşilmen, Berrak Tüzünataç... Ünlüler tatilde!
Yaz geldi, ünlü isimler rotayı tatil beldelerine çevirdi. İşte objektife yansıyanlar!
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Çeşme tatili
Çeşme’de tatil yapan Berrak Tüzünataç, önceki gün The Beach of Momo’daydı.Ünlü oyuncu, aralarında Bennu Gerede’nin oğlu Miro Gerede Erkaya’nın da bulunduğu arkadaş grubuyla denize girerken objektife yansıdı. (Deniz BOY)
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Berrak Tüzünataç ve Miro Gerede Erkaya birlikte denize girdi.
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Tatilin son günü
Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy önceki gün Bodrum-Ortakent’teki Kefi Beach’teydi. Fersoy, keyifli bir tatilin sonuna geldiklerini söyledi: “Bugün tatilin son günü. Bodrum havası almak iyi geldi.”(Ali KESER)
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Kız kıza beach keyfi
Deren ve Derin Talu, önceki gün Çeşme’deki The Beach Of Momo’da görüntülendi. Derin Talu suyun içinde kokteyl içerken, ablası kız arkadaşlarıyla oturdu. Sonrasında bir arkadaşıyla denize giren Deren Talu, siyah-beyaz bikinisiyle dikkatleri üzerine çekti.
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Çocuklarıyla tatilde
Yeliz Yeşilmen’in Bodrum tatili başladı. Önceki gün Miya Beach’te çocuklarıyla birlikte görüntülenen Yeşilmen, mor mayokisinisiyle dikkat çekti. Çocukları denizde oynarken bol bol güneşlenen Yeliz Yeşilmen, çok sıcaklayınca kendini serin sulara bıraktı. Kızı Asya Tuana’nın yanına giden Yeşilmen, yüzüp serinledikten sonra kızıyla derin bir sohbete daldı.
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Kırmızı mayo beğenildi
İbrahim Tatlıses’in eski eşi Ayşegül Yıldız, kızı Elif Ada’yla Çeşme’de tatil yapmaya devam ediyor. Yıldız’ın sosyal medyada paylaştığı kırmızı mayolu bu pozu çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
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Savaşçı Elvin
Elvin Levinler’in paylaştığı yoga pozu, takipçilerinden çok sayıda yorum ve beğeni aldı. Fotoğrafın altına “Yaşayan ve yaşanan her şeyden güç, alıp dimdik durabilmek için tüm bu çaba, sabır ve teslimiyet” diye yazan Levinler’e, “sen gerçek bir savaşçısın” yorumları yapıldı.
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Kaptan seyirde
Ata Demirer, tüm yazı teknesinde geçirmeye devam ediyor. Genelde Kuzey Ege’nin serin sularında dolaşan Demirer, seyir defterinden en güzel anları takipçileriyle de paylaşmayı ihmal etmiyor. Önceki gün dümen başında bir pozunu paylaşan komedyenin bu pozu kısa sürede 72 bin beğeniye ulaştı.
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Oğulları yanında
Emre Altuğ’un oğulları Kuzey ve Uzay’la Çeşme tatili devam ediyor. Çeşme’deki evinde oğullarını kuzenleriyle buluşturan Altuğ, en keyifli anlarını Instagram’dan paylaşıyor. Sanatçı, son olarak oğlu Kuzey’le bu fotoğrafını Instagram’da yayınladı.