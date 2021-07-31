Deren Talu, Yeliz Yeşilmen, Berrak Tüzünataç... Ünlüler tatilde!

Savaşçı Elvin Elvin Levinler’in paylaştığı yoga pozu, takipçilerinden çok sayıda yorum ve beğeni aldı. Fotoğrafın altına “Yaşayan ve yaşanan her şeyden güç, alıp dimdik durabilmek için tüm bu çaba, sabır ve teslimiyet” diye yazan Levinler’e, “sen gerçek bir savaşçısın” yorumları yapıldı.