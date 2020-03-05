Deren Talu ile Murat Boz arasında 'Aslı'nda neler oldu?
3,5 yıl aşk yaşadığı Aslı Enver'den 4 ay önce ayrılan Murat Boz ile Defne Samyeli’nin kızı Deren Talu’nun ortak arkadaşlarının doğum günü partisinde tanışıp yakınlaştıkları iddia edildi.
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Önceki gün trafikte gazetecilere yakalanan Murat Boz, Deren ile tanıştığını ancak ilişkisi olmadığını söyledi. Boz, 'partide karşılaştık, konuştuk. Yazıldığı gibi bir ilişki yok.' ifadelerini kullandı.
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Kerim Sabancı’dan yeni ayrılan Deren Talu ise konu hakkında şimdilik sessiz kalmayı tercih etti. Ancak annesi Defne Samyeli, bu iddialar için 'asla doğru değil' dedi.
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ASLI'YI MI KISKANDIRIYOR
Murat Boz ile Deren Talu'nun yakınlaşması gündeme bomba gibi düştü. Bir süre iddialar karşısında sessiz kalan Murat Boz'un bu haberlerle Aslı Enver'e nispet yaptığı iddia edildi. Sosyal medyada bu yakınlık için yapılan yorumlar şöyleydi, “Murat Boz ayrıldığı Aslı Enver’e nispet yapıyor. Çünkü Aslı özel hayatıyla gündemde.”
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ASLI ENVER'İN ADI URAZ KAYGILAROĞLU İLE ANILDI!
Aslı Enver’in adı da geçen hafta oyuncu Uraz Kaygılaroğlu ile aşk dedikodusuna karışmıştı. Bunu öğrenen Murat Boz, eski sevgilisi ile bir zamanlar arkadaş olduğu Uraz Kaygılaroğlu’nu takipten çıkarmıştı.
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Murat Boz’un, 31 Aralık 2017’deki ‘O Ses’ programının çekimlerinde Deren’in annesi Defne Samyeli ile düet yapmış olması da ilginç bir tesadüf.
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Deren Talu ile Murat Boz arasında 'Aslı'nda neler oldu?