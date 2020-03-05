Deren Talu ile Murat Boz arasında 'Aslı'nda neler oldu?

ASLI'YI MI KISKANDIRIYOR Murat Boz ile Deren Talu'nun yakınlaşması gündeme bomba gibi düştü. Bir süre iddialar karşısında sessiz kalan Murat Boz'un bu haberlerle Aslı Enver'e nispet yaptığı iddia edildi. Sosyal medyada bu yakınlık için yapılan yorumlar şöyleydi, “Murat Boz ayrıldığı Aslı Enver’e nispet yapıyor. Çünkü Aslı özel hayatıyla gündemde.”