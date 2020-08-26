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Haber Giriş: 26 Ağustos 2020 - 18:27 | 

Deren Talu annesi Defne Samyeli için resti çekti: Serenay Sarıkaya varsa ben yokum!

Bir marka Serenay ve Deren Talu'nun da içinde olduğu birkaç güzeli bir araya getirerek yeni bir proje yapmak istedi.

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Bunun için Deren'e teklif götüren firma yetkilileri, "Serenay'ın olduğu yerde ben yokum" cevabını aldı.

 

2ANNESİ İÇİN TEKLİFİ REDDETTİ
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ANNESİ İÇİN TEKLİFİ REDDETTİ

 

 

Defne Samyeli ve Cem Yılmaz, evlilik yolunda giden ilişkilerini ani bir kararla noktalamıştı. İlişkisi biten Yılmaz, kısa sürede Serenay Sarıkaya ile aşk yaşamaya başladı. Haberi aldıktan sonra zor günler geçiren Samyeli konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Konduramamıştım" diyerek günlerce konuşulmuştu.

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