Deren Talu annesi Defne Samyeli için resti çekti: Serenay Sarıkaya varsa ben yokum!

ANNESİ İÇİN TEKLİFİ REDDETTİ

Defne Samyeli ve Cem Yılmaz, evlilik yolunda giden ilişkilerini ani bir kararla noktalamıştı. İlişkisi biten Yılmaz, kısa sürede Serenay Sarıkaya ile aşk yaşamaya başladı. Haberi aldıktan sonra zor günler geçiren Samyeli konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Konduramamıştım" diyerek günlerce konuşulmuştu.