Derbi keyfinin en iyi 10 adresi

Günaydın-İstanbul 5. Etiler’in en popüler kebapçılarından

Hürriyet Spor Müdürü Mehmet Arslan, Etiler’deki Günaydın’ı öneriyor. Mekân sadece bir taraftar grubunu değil, her iki takımın seyircisini de ağırlıyor. Üstelik sunduğu hizmet ve yemekleri de övgüleri hak ediyor. (0212) 265 02 32