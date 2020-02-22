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Haber Giriş: 22 Şubat 2020 - 11:43, /

Derbi keyfinin en iyi 10 adresi

Bugün Beşiktaş-Trabzonspor, yarın Fenerbahçe-Galatasaray maçları var. Hâlâ bu heyecanlı maçları nerede seyredeceğine karar veremeyenler için jürimize danıştık. İşte maç seyretmek için en iyi 10 mekân...

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1Kalamış Develi-İstanbul

Kalamış Develi-İstanbul

JÜRİ
Burcu Esmersoy-Spor spikeri
Damla Uğurtürk-CNN Türk spor spikeri
Erdal İpekeşen-Doğan Burda Ankara Temsilcisi
Onur Baştürk-Kelebek yazarı
Mehmet Arslan-Hürriyet Spor Müdürü
Tayfun Bayındır-Milliyet Spor Müdürü
Maç denince akla ilk o geliyor
Marinanın içindeki Develi Kebap uzun yıllardır futbol tutkunlarının buluşma noktası. Özellikle Fenerbahçe taraftarları müdavimleri arasında. Damla Uğurtürk, Develi’nin neden tercih edildiğini şöyle özetliyor: “Mönüsü oldukça çeşitli. Lezzetli yemekler maç keyfinize eşlik edecek.” Etiler’deki şubenin de öne çıktığını söylemek lazım. Kalamış: (0216) 418 94 00 Etiler: (0212) 263 25 71

2Pool Pub-Ankara

Pool Pub-Ankara

2. Maçı beklerken dart...
Hem Çayyolu hem de Gaziosmanpaşa semtlerinde şubesi bulunan mekân, uzun bir süredir Ankaralıların favorisi. Özellikle Çayyolu’ndaki şube, ferahlığı ve özenli dekorasyonuyla dikkat çekiyor. Maçın başlamasını beklerken dart ya da bilardoyla stres atabilirsiniz. Çayyolu: (0312) 240 71 85 GOP: (0312) 437 13 32

3Townhouse-İstanbul

Townhouse-İstanbul

3. Hem şık hem de rahat
Suadiye’deki Townhouse şık dekoruyla lüks bir bar deneyimi sunuyor. Yiyecek ve içecek mönüsü çok geniş. Kokteylleri herkesten tam puan alıyor. Barın üzerindeki ekranlarından futbol ziyafetini rahatlıkla takip edebilirsiniz. (0216) 463 14 15

4Venge-İstanbul

Venge-İstanbul

4. Burcu esmersoy’un favorisi
Etiler’deki mekân, Burcu Esmersoy’un favorisi; “Hem maç hem yemek dendiğinde zaman otomatik bir hareketle Venge’ye gidiyoruz. Servisi de yemekleri de çok iyi. Ekran sayısı çok. Bir numaram her zaman burası.” (0212) 264 07 20

5Günaydın-İstanbul

Günaydın-İstanbul

5. Etiler’in en popüler kebapçılarından
Hürriyet Spor Müdürü Mehmet Arslan, Etiler’deki Günaydın’ı öneriyor. Mekân sadece bir taraftar grubunu değil, her iki takımın seyircisini de ağırlıyor. Üstelik sunduğu hizmet ve yemekleri de övgüleri hak ediyor. (0212) 265 02 32

6Shenliga Coffee-Ankara

Shenliga Coffee-Ankara

6. Fiyat sklası yüksek değil
Ankara, Ayrancı’daki mekân ekranlarının bolluğu kadar fiyat skalasının yüksek olmamasıyla da futbol tutkunlarının beğenisini kazanıyor. Fazla patırtıya maruz kalmadan, kahvenizi ya da çayınızı yudumlayarak maç izlemek için ideal. (0312) 212 66 33

7Celtic Irish Pub-İstanbul

Celtic Irish Pub-İstanbul

7. Sesi açmıyorlar
Asmalımescit’teki Celtic Irish Pub, İstanbul’u ziyaret eden futbolsever turistlerin de sıkça uğradığı bir mekân. Türkiye Süper Ligi’ni de İngiltere Prömiyer Ligi’ni de burada takip edebilirsiniz. Sohbet imkânı da var, maçların sesini çok açmıyorlar. (0530) 890 56 98

8The North Shield Vadistanbul-İstanbul

The North Shield Vadistanbul-İstanbul

8. Gergin maçlar için birebir
İstanbul’un birçok yerinde The North Shield var. Ancak Vadistanbul’daki şube özellikle tercih ediliyor. Bu mekân rahatlatıcı dekoru sayesinde en gergin maçta bile size kendinizi iyi hissettirecek. Aperatiflerse tam futbolluk! (0212) 322 44 80

9Dalyan Kulüp-İstanbul

Dalyan Kulüp-İstanbul

9. Sporla iç içe bir kulüp
Fenerbahçe’deki Dalyan Kulüp haliyle, sarı-lacivertli taraftarlar tarafından tercih ediliyor. Tenis kortları ve spor salonuyla Dalyan Kulüp halihazırda sporla iç içe. Maç günlerindeyse bu durum bir kat daha artıyor. (0216) 348 58 41

10Anba Sports Bar-İzmir

Anba Sports Bar-İzmir

10. Rezervasyon yaptırın
Alsancak’taki Anba Sports Bar, şehrin nadir spor barlarından biri. Bu nedenle özellikle de derbi maçlarından önce rezervasyon yaptırmanızı öneririz. (0232) 404 42 42

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