DEPREMZEDE YOL YARDIMI BAŞVURU EKRANI (AFAD) || 2023 Depremzede yol yardımı (masrafı) başvurusu nasıl yapılır, gerekli belgeler neler?

DEPREMZEDE YOL YARDIMI İÇİN GEREKLİ BELGELER

Afet bölgesinden dönüş yapmak isteyen depremzede vatandaşlar da tekrar müracaat merkezlerine giderek yol masraf belgesi alabilecek, dönüş yaptıkları ildeki müracaat noktalarına giderek yol masraflarını alabilecek. Toplu taşıma araçlarını kullanacak depremzede vatandaşlar ise müracaat noktalarına başvurarak valilik ve kaymakamlıklarca temin edilen uygun araçlar ile ulaşımlarını sağlayabilecek. Ayrıca, kendisi bilet alanlar da yine müracaat noktalarına başvurarak bilet ücretlerini geri alabilecek.

Kendisi bilet alan afetzedeler ise müracaat noktalarına başvurmaları halinde bilet ücretleri Ziraat Bankasına kimlik numaraları üzerinden yatırılacaktır.