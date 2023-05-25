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DEPREMZEDE YOL YARDIMI BAŞVURU EKRANI (AFAD) || 2023 Depremzede yol yardımı (masrafı) başvurusu nasıl yapılır, gerekli belgeler neler?

Güncelleme Tarihi:

#Depremzede Yol Yardımı#AFAD#Depremzede Yol Masrafı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 25, 2023 13:04

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) daha önce duyurduğu, şehrine geri dönmek isteyen depremzede vatandaşlara yapılacak depremzede yol yardımı (masrafı) ayrıntıları belli oldu. 6 Şubat depreminden sonra şehrine geri dönmek isteyen vatandaşlara depremzede yol parası desteği uygulanacak. Peki, 2023 depremzede yol yardımı (masrafı) başvurusu nasıl yapılır, gerekli belgeler neler? İşte, AFAD depremzede yol yardımı başvuru ekranı...

1/4DEPREMZEDE YOL YARDIMI BAŞVURU EKRANI (AFAD) || 2023 Depremzede yol yardımı (masrafı) başvurusu nasıl yapılır, gerekli belgeler neler

AFAD'ın Twitter hesabından, daha önce duyurduğu şehrine geri dönmek isteyen 6 Şubat depreminden etkilenen vatandaşları kapsayan depremzede yol yardımı ile ilgili detayları paylaştı. Vatandaşların, depremzede yol yardımı uygulamasından yararlanmak için depremzede yol masrafı belgesi almaları gerekiyor. Peki, epremzede yol yardımı (masrafı) başvurusu nasıl yapılır, yol yardımı için gerekli belgeler neler? İşte detaylar...

2/4DEPREMZEDE YOL YARDIMI NASIL ALINIR

DEPREMZEDE YOL YARDIMI NASIL ALINIR?

AFAD'ın Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre; kendi araçlarıyla şehrine dönmek isteyen depremzede vatandaşlar, valilik ve kaymakamlıklarca oluşturulan müracaat noktalarına giderek yol masraf belgesi alacak, gittikleri ildeki müracaat noktasına geldiklerini bildirerek yol masraflarını temin edebilecekler.

3/4DEPREMZEDE YOL YARDIMI İÇİN GEREKLİ BELGELER

DEPREMZEDE YOL YARDIMI İÇİN GEREKLİ BELGELER

Afet bölgesinden dönüş yapmak isteyen depremzede vatandaşlar da tekrar müracaat merkezlerine giderek yol masraf belgesi alabilecek, dönüş yaptıkları ildeki müracaat noktalarına giderek yol masraflarını alabilecek. Toplu taşıma araçlarını kullanacak depremzede vatandaşlar ise müracaat noktalarına başvurarak valilik ve kaymakamlıklarca temin edilen uygun araçlar ile ulaşımlarını sağlayabilecek. Ayrıca, kendisi bilet alanlar da yine müracaat noktalarına başvurarak bilet ücretlerini geri alabilecek.

Kendisi bilet alan afetzedeler ise müracaat noktalarına başvurmaları halinde bilet ücretleri Ziraat Bankasına kimlik numaraları üzerinden yatırılacaktır.

4/4DEPREMZEDE YOL MASRAFI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR

DEPREMZEDE YOL MASRAFI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Depremzede yol yardımı başvuruları AFAD'a yapılacak. Yol Masraf Belgesi ile başvuruda bulunan depremzedeler "tahliye.afad.gov.tr" adresinden sisteme girebilecek.

DEPREMZEDE YOL YARDIMI BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

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#Depremzede Yol Yardımı#AFAD#Depremzede Yol Masrafı