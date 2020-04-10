Depremi mi oldu, nerede depremler oldu? Son dakika son depremler haberleri
TÃ¼rkiye haftanÄ±n son gÃ¼nÃ¼ne deprem haberiyle uyandÄ±. Kandilli Rasathanesi ve AFADâ€™Ä±n son depremler verilerine gÃ¶re bu kez deprem haberi Karadenizâ€™den geldi. Sosyal medyada da konuÅŸulan deprem haberi ardÄ±ndan â€˜deprem mi oldu, nerde deprem oldu? gibi araÅŸtÄ±rmalar baÅŸladÄ±. Ä°ÅŸte Kandilli Rasathanesi ve AFADâ€™Ä±n verileriyle son depremler listesiâ€¦
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1
Deprem, TÃ¼rkiye'nin ana gÃ¼ndem konularÄ±ndan biri. En yoÄŸun merkez Ã¼ssÃ¼nde hissedilen depremler Ã§evre illerde yaÅŸayan vatandaÅŸlar arasÄ±nda da panik yaratÄ±yor. Bu nedenle Ã§eÅŸitli bÃ¶lge ve ÅŸehirlerinde yaÅŸanan deprem haberleri ardÄ±ndan gÃ¶zler resmi verilere Ã§evriliyor. Son gÃ¼nlerin en ÅŸiddetli deprem haberi Ordu'dan geldi. Ä°ÅŸte AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin verileriyle Ordu depremi hakkÄ±nda bilgiler ve 10 Nisan tarihli son depremler verileri...
2
ORDU'DA DEPREM
Ordu'nun Korgan ilÃ§esinde 4 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum YÃ¶netimi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye gÃ¶re, saat 00.23'te Ordu'nun Korgan ilÃ§esinde 4 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde sarsÄ±ntÄ± kaydedildi.
Depremin, 7 kilometre derinlikte olduÄŸu belirlendi.
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HASAR YOK
Ordu Valisi Seddar Yavuz, Korgan ilÃ§esinde meydana gelen 4 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ndeki depreme iliÅŸkin, "Åžu ana kadar ulaÅŸmÄ±ÅŸ herhangi bir hasar tespiti yok." dedi.
Vali Yavuz, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, konuyu yakÄ±ndan takip ettiklerini ve kentte ÅŸu anda bir sÄ±kÄ±ntÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Åžu ana kadar ulaÅŸmÄ±ÅŸ herhangi bir hasar tespiti yok. Ä°lÃ§e merkezinde de ÅŸu anda bir sÄ±kÄ±ntÄ± yok." diye konuÅŸtu.
Ã–te yandan, il genelinde hissedilen deprem sonrasÄ± bazÄ± vatandaÅŸlar sokaÄŸa Ã§Ä±ktÄ±.
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AKDENÄ°Z'DE DEPREM
Kandilli Rasathanesi'nin aktardÄ±ÄŸÄ± son dakika bilgisine gÃ¶re Akdeniz'de 04.34'de 3.7 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem meydana geldi. SarsÄ±ntÄ±larÄ±n ardÄ±ndan Ã§evre il ve ilÃ§elerde yaÅŸayan vatandaÅŸlar da panik yaÅŸadÄ±.Â