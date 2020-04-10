Depremi mi oldu, nerede depremler oldu? Son dakika son depremler haberleri

HASAR YOK Ordu Valisi Seddar Yavuz, Korgan ilÃ§esinde meydana gelen 4 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ndeki depreme iliÅŸkin, "Åžu ana kadar ulaÅŸmÄ±ÅŸ herhangi bir hasar tespiti yok." dedi.



Vali Yavuz, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, konuyu yakÄ±ndan takip ettiklerini ve kentte ÅŸu anda bir sÄ±kÄ±ntÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Åžu ana kadar ulaÅŸmÄ±ÅŸ herhangi bir hasar tespiti yok. Ä°lÃ§e merkezinde de ÅŸu anda bir sÄ±kÄ±ntÄ± yok." diye konuÅŸtu.



Ã–te yandan, il genelinde hissedilen deprem sonrasÄ± bazÄ± vatandaÅŸlar sokaÄŸa Ã§Ä±ktÄ±.