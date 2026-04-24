Depremde ağır hasar alan bina yıkıldı, bitişikteki apartmanın bazı odaları duvarsız kaldı! 'Mecburen bu hasarlı evin içinde kalıyoruz'

#Diyarbakır#Bağlar#Bina Yıkımı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 24, 2026 11:51

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 6 Şubat depreminde ağır hasar alan 5 katlı binanın yıkımı sırasında, bitişikteki 7 katlı apartmanın ilk 5 katındaki bazı odaların duvarının yapılmadığı ortaya çıktı. Apartmanda oturan Mehmet Salih Güzel, "Ailem her gün başkalarının evinde kalıyor. Korkudan evde oturmuyorlar. Biz de mecburen bu hasarlı evinin içinde kalıyoruz. Niye kalıyoruz? Çünkü duvarlarımız yıkıldığı için, hırsızlar eve girmesin diye kalıyoruz. Onun için biz de evi terk edemiyoruz" dedi.