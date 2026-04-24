Depremde ağır hasar alan bina yıkıldı, bitişikteki apartmanın bazı odaları duvarsız kaldı! 'Mecburen bu hasarlı evin içinde kalıyoruz'

'YANDAKİ BİNANIN DUVARINDAN YARDIM ALARAK BİNAYI KALDIRILMIŞ'
Taşkıran Apartmanı'nın 4'üncü katında oturan Serdar Şeker (34), bitişiğindeki binanın duvarını kullanarak apartmanın yapıldığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:
"8 gündür yıkımı süren binanın yapışıklığındaki apartmanda oturuyorum. Kurumlara gidiyorum. Hepsi topu birbirine atıyor. Mesele evimin hasar görmesi, tavanlarımda çatlaklar oluşturmasıdır. İlgili kurumlar bizi dikkate almıyor. Hani telefonda açıp size göstersem, siz bile inanamazsınız. Belki 10 defa valiliği, kaymakamlığı aradım. Yetkililerden tek isteğimiz zararımızın giderilmesi, binanın kontrol edilmesi, başka bir şey değil.