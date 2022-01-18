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Deprem uyarı sistemi nasıl yapılır, nedir? Android erken deprem uyarı sistemi kullanım detayları

#Deprem#Erken Uyarı Sistemi#Android

Deprem uyarı sistemi nasıl yapılır sorusu Kayseri'de meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremin ardından bir kez daha gündeme geldi. Bölgede paniğe neden olan deprem ülkemizin deprem ve fay hattı kuşağında yer aldığı gerçeğini bir kez daha hatırlattı. Geçtiğimiz haftalarda Alanya açıklarında yaşanan depremi 10 saniye önceden haber verebilen 'erken uyarı sistem'leri, google'ın kendi sistemini kullanıma açmasıyla merak konusu olmuştu. Peki, Android erken deprem uyarı sistemi nasıl indirilir? İşte, o konu hakkında ayrıntılı bilgiler.

1/4Deprem uyarı sistemi nasıl yapılır, nedir Android erken deprem uyarı sistemi kullanım detayları

Android erken deprem uyarı sistemi Türkiye'de yaşanan depremler ile gündemde yer almayı sürdürüyor. Olası bir depremi 10 saniye önceden haber verebilen deprem uyarı sistemi Alanya'da yaşanan depremi gerçekleşmeden 1 dakika kadar önce bölgede oturanlara Google tarafından bildirilmişti. Android Deprem Uyarıları Sistemi pek çok cihazda aktif olarak kullanılıyor. Bu uygulama telefonun konum alanından yapılıyor.

2/4Android deprem uyarı sistemi nasıl çalışıyor

Android deprem uyarı sistemi nasıl çalışıyor?

Android Deprem Uyarı sistemi, sürüm olarak güncel pek çok cihazda aktif olarak kullanıma açılabiliyor.

Android Deprem Uyarıları Sistemi sayesinde Android cihazlar, mini sismometreler haline gelerek dünyanın en büyük mobil deprem algılama ağını oluşturur. Sistem, sarsıntı olduğunda güvenli bir yer aramanıza yardımcı olmak için kullanıcıyı uyarır. Sarsıntı bittiğinde ise cihaza dokunarak bir sonraki adımda ne yapılması gerektiğine dair ipuçları alınabilir.

3/4Deprem uyarı sistemi nasıl yapılır, nedir Android erken deprem uyarı sistemi kullanım detayları

Şu anda Türkiye, Yunanistan, Yeni Zelanda ve Filipinler'de kullanılabilen teknolojinin, yakında daha fazla ülkede kullanıma sunulması hedefleniyor.

4/4ANDROİD DEPREM UYARI SİSTEMİ NASIL AÇILIYOR

ANDROİD DEPREM UYARI SİSTEMİ NASIL AÇILIYOR?

Bu sistemi kullanıma açmak için telefonunuzun ayarlar bölümüne gelin.Arama alanına "konum" yazarak, bu sekmeyi açın.

Açılan ekranda, "Deprem Uyarıları" ekranına basınız. Eğer açık ise deprem uyarıları kullanıma açık anlamına gelmektedir. Aktif değilse bu ekran aracılığıyla aktif hale getirebilirsiniz.

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#Deprem#Erken Uyarı Sistemi#Android