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DEPREM UYARI SİSTEMİ NASIL AÇILIR? Google Android deprem uyarı sistemi nedir, nasıl indirilir? İşte Yakınımdaki Deprem uygulaması indirme bilgisi!

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#Deprem Uyarı Sistemi#Google Deprem Uyarı Uygulaması#Android Deprem Uyarı Sistemi İndir
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 10, 2023 23:20

Google’ın Deprem Uyarı Sistemi, ya da Yakınımdaki Deprem uygulaması Malatya'da yaşanan 5.3 büyüklüğündeki depremin ardından bir kez daha gündeme geldi. Olası bir depremi saniyeler öncesinden haber verebilen Android Deprem Uyarı Sistemi, bölgedeki tahmini deprem ve şiddetini cihazlara uyarı olarak gönderiyor. Deprem anında kullanıcıların telefonlarına bildirim göndererek yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçebilmek için tasarlanan uygulama, akıllı telefonlarda bulunan ivme ölçeri kullanarak yaklaşan sarsıntıyı algılayarak ve etkilenen bölgedeki kullanıcılara uyarı gönderiyor. Peki, Google’ın Deprem Uyarı Sistemi nedir, nasıl indirilir ve çalışır? İşte, 'Yakınımdaki Depremler' uygulaması kullanım bilgisi ve ayrıntılar.

1/4DEPREM UYARI SİSTEMİ NASIL AÇILIR Google Android deprem uyarı sistemi nedir, nasıl indirilir İşte Yakınımdaki Deprem uygulaması indirme bilgisi

Yakınımdaki Deprem uygulaması olarak da bilinen Google’ın Deprem Uyarı Sistemi, nedir, nasıl kullanılır, soruları yaşanan 5.3'lük deprem sonrası vatandaşların odaklandığı konulardan oldu. Google tarafından geliştirilen bir deprem uyarısı olan deprem erken uyarı sistemi, depremin önceden telefonlara gönderilmesini sağlıyor. Depremde etkili olan sistemin devreye girmesi için Android telefon kullanıcılarının telefonunda bildirimleri açması önem arz ediyor. Peki, deprem uyarı sistemi nedir, nasıl açılır? İşte, ayrıntılar.

2/4YAKINIMDAKİ DEPREM UYGULAMASI NEDİR

YAKINIMDAKİ DEPREM UYGULAMASI NEDİR?

Deprem Uyarı Sistemi, ABD merkezli teknoloji devi Google'ın Android işletim sistemiyle çalışan telefonlarda kullanılıyor ve ücretsiz olarak tüm kullanıcılara sunuluyor. Ancak bu uyarı bildirimlerini telefonunuzda açmanız gerekiyor. Ayrıca Android'in deprem uyarıları yalnızca Wi-Fi, kablosuz internet bağlantısı, ya da veri bağlantısı açıksa gönderiliyor.

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3/4GOOGLE DEPREM UYARI SİSTEMİ NASIL KULLANILIR

GOOGLE DEPREM UYARI SİSTEMİ NASIL KULLANILIR?

Android Deprem Uyarı Sistemi, 3 milyardan fazla Android akıllı telefonun çoğunda bulunan ivmeölçerleri kullanarak sarsıntıyı algılıyor ve etkilenen bölgedeki Android kullanıcılarına uyarı gönderiyor.

Android deprem uyarı sistemi telefonların "konum" ayarları üzerinden yapılabiliyor. Android işletim sistemi, bu uygulama ile her depremin algılanacağını ise taahhüt etmiyor. Zira telefonunuz yakın çevrenizde 4,5 ve üzeri büyüklükte meydana gelen depremleri size uyarı olarak göndermek için konumunuzu kullanıyor. Bu uyarıları, SharkeAlert tarafından sağlanan verilerle gönderiyor.

4/4ANDROİD DEPREM UYARISI NASIL AKTİF HALE GETİRİLİR

ANDROİD DEPREM UYARISI NASIL AKTİF HALE GETİRİLİR?

Android deprem uyarı sistemini kullanabilmek için veri bağlantısı ve kablosuz ağ bağlantısının açık olması gerekiyor.

Bu özelliği kullanabilmek için ilk olarak telefonun 'AYARLAR' menüsüne gidilir. Daha sonra ise Konum>Gelişmiş>Deprem Uyarıları adımları takip edilerek deprem uyarı sistemi aktif hale getirilir.

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