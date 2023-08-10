DEPREM UYARI SİSTEMİ NASIL AÇILIR? Google Android deprem uyarı sistemi nedir, nasıl indirilir? İşte Yakınımdaki Deprem uygulaması indirme bilgisi!

Yakınımdaki Deprem uygulaması olarak da bilinen Google’ın Deprem Uyarı Sistemi, nedir, nasıl kullanılır, soruları yaşanan 5.3'lük deprem sonrası vatandaşların odaklandığı konulardan oldu. Google tarafından geliştirilen bir deprem uyarısı olan deprem erken uyarı sistemi, depremin önceden telefonlara gönderilmesini sağlıyor. Depremde etkili olan sistemin devreye girmesi için Android telefon kullanıcılarının telefonunda bildirimleri açması önem arz ediyor. Peki, deprem uyarı sistemi nedir, nasıl açılır? İşte, ayrıntılar.