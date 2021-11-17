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Gündem
Haber Giriş: 17 Kasım 2021 - 10:20 | 

Deprem mi oldu? Son depremler listesine yenileri ekleniyor

Deprem, Türkiye'nin ana gündem konularından biri olmayı sürdürüyor. Yaşanan sarsıntılar ardından depremi hisseden vatandaşlar, "deprem mi oldu, nerede deprem oldu?" sorularına yanıt arıyor. Depremlerin merkez üssü ve şiddeti bilgisi anlık olarak Kandilli Rasathanesi'nin resmi adresinden görüntülenebiliyor.

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Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile 17 Kasım 2021 Çarşamba günü meydana gelen sarsıntılar ile ilgili detayları gösterdi. İki kurumun paylaştığı verilere göre bugün Türkiye'nin birçok noktasında artçı sarsıntılar meydana geldi.

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Kandilli ve AFAD verilerine göre, bugün Elazığ, Konya, Isparta, Adana ve Antalya'da artçı sarsıntılar meydana geldi. Şiddeti 3.0'ı geçmeyen depremlerin detaylarına da yer verildi.

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..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2021.11.17 06:43:42 37.0537 35.9903 9.4 -.- 1.6 -.- KUZUCAK-CEYHAN (ADANA) İlksel
2021.11.17 04:59:23 36.1333 29.5915 5.0 -.- 1.7 -.- KAS (ANTALYA) İlksel
2021.11.17 04:01:49 36.5178 27.2792 5.0 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.11.17 03:39:21 38.4337 38.7905 6.0 -.- 2.1 -.- HABIPUSAGI-BASKIL (ELAZIG) İlksel
2021.11.17 02:19:50 38.2110 30.5588 29.9 -.- 1.3 -.- BASKOY-SENIRKENT (ISPARTA) İlksel
2021.11.17 01:40:39 38.5773 31.6618 5.4 -.- 1.8 -.- MEVLUTLU-TUZLUKCU (KONYA) İlksel
2021.11.17 01:19:36 35.8067 28.3317 7.3 -.- 1.2 -.- AKDENIZ İlksel
2021.11.17 01:11:23 35.7885 28.8518 10.4 -.- 1.4 -.- AKDENIZ İlksel
2021.11.17 00:31:11 40.6287 27.7913 8.9 -.- 1.7 -.- ASMALI-MARMARA (BALIKESIR) İlksel

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