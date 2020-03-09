Deprem mi oldu? Son depremler listesi Kandilli 9 Mart 2020
Kandilli Rasathanesi'nin yayımladığı 9 Mart tarihli son depremler listesi içerisinde Türkiye çapında 30 civarında depremin meydana geldiği duyuruldu. 9 Mart gece saatleri itibariyle meydana gelen son depremler arasında bir çoğu Manisa, Elazığ ve Malatya çevresinden hissedildi. Bu zaman diliminde meydana gelen en büyük depremin şiddeti 3.2 olarak kayıtlara geçti. İşte, Türkiye'nin 81 ili için son depremler listesi ve detaylı bilgiler
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Son depremler listesi içerisinde yer alan il ve ilçe merkezleri pek çok kişinin araştırdığı konu olmaya başladı. Özellikle Elazığ, Van, Malatya ve Manisa dolaylarında son günlerde art arda hissedilen son depremler, bölgede yaşayan halkın gündemini oluşturmaya devam ediyor. İşte, deprem mi oldu sorusu ile konuyla ilgili bilgi edinmek isteyen vatandaşlar için 9 Mart tarihli son depremler listesi
MANİSAnın Kırkağaç ilçesinde AFAD verilerine göre 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.
AFAD verilerine göre, saat 23.20de merkez üssü Manisanın Kırkağaç ilçesi Karakurt Mahallesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 7 kilometre derinlikte meydana gelen depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.
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ELAZIĞ’da depremzede kadınlar için konteyner kentte kurulan özel çadırda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlama etkinlikleri düzenlendi.
Elazığ Belediyesi ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliğinde Doğukent Mahallesi’nde kurulan Konteyner kentte 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel çadır kuruldu. Çadırda kadınlara 8 0Dünya Kadınlar Günü nedeniyle karanfil hediye dağıtılarak, psiko-sosyal desteği de sağlandı.
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Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Mustafa Küçükyurt, çadırı kurmalarından amacın kadınların günü kutlamanın yanı depremde etkilenenlere psiko-sosyal desteği sağlamak olduğunu söyledi. Küçükyurt, " Doğukent mahallemizdeki konteyner kentte kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamak bir araya geldik. Amacımız, gerek psiko-sosyal destek isteyen, gerek psikolojik olarak yıpranan insanlarımıza moral motivasyonunu sağlamaktır" dedi.
Doğukent Mahallesi’ndeki konteyner kalan yaşayan Suay Akyol, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kendilerini yalnız bırakmayan yetkililere teşekkürlerini ileterek, "Biz depremzedeler için yapılan etkinlik ve bize getirilen hediyeler içinde herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tüm kadınlar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum" diye konuştu.
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İran'ın Irak sınırındaki Huzistan eyaletine bağlı Dezful ilçesinde önceki gün 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Dezful ilçesinin Salend kasabası olan 4,8 büyüklüğündeki deprem yerel saatle 13.17'de kaydedildi. Deprem, 9 kilometre derinlikte meydana geldi. Can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin ise henüz açıklama yapılmadı.