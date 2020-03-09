Deprem mi oldu? Son depremler listesi Kandilli 9 Mart 2020

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Mustafa Küçükyurt, çadırı kurmalarından amacın kadınların günü kutlamanın yanı depremde etkilenenlere psiko-sosyal desteği sağlamak olduğunu söyledi. Küçükyurt, " Doğukent mahallemizdeki konteyner kentte kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamak bir araya geldik. Amacımız, gerek psiko-sosyal destek isteyen, gerek psikolojik olarak yıpranan insanlarımıza moral motivasyonunu sağlamaktır" dedi.



Doğukent Mahallesi’ndeki konteyner kalan yaşayan Suay Akyol, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kendilerini yalnız bırakmayan yetkililere teşekkürlerini ileterek, "Biz depremzedeler için yapılan etkinlik ve bize getirilen hediyeler içinde herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tüm kadınlar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum" diye konuştu.