Deprem mi oldu? Son dakika deprem verileri AFAD ve Kandilli tarafından paylaşılıyor

VAN DEPREMİNDE SON DURUM AFAD'dan yapılan açıklamada, Van'da saat 13.03'te meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından üç ilçeye, AFAD Van'dan 18 arama kurtarma personeli ve 1 arama köpeği sevk edildi.



Merkez üssü Van'ın Özalp ilçesi olarak açıklanan ancak daha sonra Saray ilçesi olarak değiştirilen 5,4 büyüklüğündeki depremde 5 ev ve bazı hayvan barınaklarının yıkıldığı, 7 evde ise hasar oluştuğu bildirildi.