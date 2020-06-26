Deprem mi oldu? Son dakika deprem verileri AFAD ve Kandilli tarafından paylaşılıyor
Deprem, Türkiye’nin ana gündem konularından biri olmayı sürdürüyor. Farklı şehirlerden gelen deprem haberleri ve sosyal medyada yapılan paylaşımlar ardından yurdun dört bir yanındaki vatandaşlar, ‘deprem mi oldu, nerede deprem oldu?’ gibi soruları gündeme getiriyor. İşte AFAD ve Kandilli son depremler verileri
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Geçtiğimiz hafta Bingöl’de meydana gelen deprem haberi ardından bu hafta da Van’daki deprem paniğe neden oldu. Dün Van'ın Özalp ilçesinde meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki deprem, Gürpınar ilçesine bağlı Elaçmaz Mahallesi'ndeki bazı evlerde de hasara neden oldu. Bölgede deprem korkusu devam ederken Türkiye’nin farklı şehirlerinden deprem haberleri gelmeye devam ediyor.
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VAN DEPREMİNDE SON DURUM
AFAD'dan yapılan açıklamada, Van'da saat 13.03'te meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından üç ilçeye, AFAD Van'dan 18 arama kurtarma personeli ve 1 arama köpeği sevk edildi.
Merkez üssü Van'ın Özalp ilçesi olarak açıklanan ancak daha sonra Saray ilçesi olarak değiştirilen 5,4 büyüklüğündeki depremde 5 ev ve bazı hayvan barınaklarının yıkıldığı, 7 evde ise hasar oluştuğu bildirildi.
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Son depremler listesini Kandilli Rasathanesi ve AFAD üzerinden anlık olarak takip edebilmek mümkün. Her iki kurumun da resmi sayfası üzerinden depremin merkez üssü, şiddeti ve saati gibi bilgileri edinebilirsiniz. SON DEPREMLER LİSTESİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN
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HAFTANIN EN HİSSEDİLİR DEPREMLERİ
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 14 Haziran 2020 tarihinde saat 17.24'te meydana gelen 5,7 büyüklüğündeki depremin ardından ikisi 4 üzeri 90 artçı deprem yaşanırken, 15 Haziran'da saat 09.51'de merkez üssü Karlıova olan 5,6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 17 Haziran'da saat 11.47'de merkez üssü Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.