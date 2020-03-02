Deprem mi oldu? Son dakika deprem haritası Kandilli bilgileri

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD), 1-7 Mart "Deprem Haftası" dolayısıyla yapılan bilgilendirmede, "Tüm vatandaşlar bu haftayı depreme karşı hazırlıkla değerlendirmeli." çağrısı yapıldı.



AFAD'dan yapılan açıklamada, depremlerde kayıpların bir daha yaşanmaması için kamu kurumlarının aldığı önlemlerin yanı sıra vatandaşların alacağı tedbirlerin de büyük önem taşıdığı belirtilerek vatandaşların kendi hazırlıklarını yapmasının önemli olduğu bildirildi.



Deprem anında ve sonrasında doğru davranış şekillerinin önemli olduğuna işaret edilen açıklamada, vatandaşların AFAD İl Müdürlüklerinin düzenlediği "temel afet bilinci eğitimlerine" katılabileceği, AFAD'ın internet sayfalarından ve sosyal medya hesaplarından kendilerine ve sevdiklerine yardım edecek önemli bilgilere ulaşabileceği aktarıldı.



Bu kapsamda, "1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla tüm vatandaşların, bu haftayı depreme karşı hazırlıkla değerlendirmeli." değerlendirmesi yapıldı.