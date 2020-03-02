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Haber Giriş: 02 Mart 2020 - 08:33, /

Deprem mi oldu? Son dakika deprem haritası Kandilli bilgileri

Son depremler listesi içerisinde yer alan güncel bilgiler, deprem mi oldu sorusuna yanıt arayan pek çok kişinin araştırdığı husus olmaya başladı. Özellikle Elazığ, Malatya ve Manisa bölgesinde yaşamakta olan pek çok vatandaşı yakından ilgilendiren son depremler listesi, Kandilli Rasathanesi üzerinden yayımlandı. İşte, 2 Mart deprem mi oldu sorusunun cevabı ve detaylı bilgiler

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Son depremler haritası içerisinde yer alan bilgilere Elazığ, Manisa, Malatya bölgesinde yine çok sayıda küçük sarsıntılar meydana geldi. Depremlerin ardından büyüklükler Kandilli Rasathanesi'nin verilerine yansıdı. İşte, son depremler listesine yansıyan en son depremler listesi içerisindeki bilgiler

2 MART SON DEPREMLER LİSTESİ

Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- 
08:11:06 38.9870 27.8455 14.8 -.- 1.8 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA)
07:42:22 38.4665 39.2998 19.2 -.- 1.9 -.- SIVRICE (ELAZIG)
07:38:27 38.4397 39.3433 7.5 -.- 1.3 -.- SIVRICE (ELAZIG)
06:41:01 38.0315 26.9113 5.4 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
05:52:17 38.4972 25.8228 5.0 -.- 2.0 -.- SAKIZ ADASI (EGE DENIZI)
05:51:35 38.4360 39.2033 4.8 -.- 1.3 -.- YEDIPINAR-SIVRICE (ELAZIG)
05:38:58 39.1432 27.7582 6.9 -.- 1.5 -.- SILEDIK-KIRKAGAC (MANISA)
05:29:17 36.4063 27.7515 8.6 -.- 2.0 -.- AKDENIZ
05:24:03 38.3217 38.6657 5.0 -.- 1.8 -.- KAMISTAS-(MALATYA)
04:59:36 36.5452 28.5568 29.7 -.- 1.6 -.- AKDENIZ
04:49:19 38.4812 39.2935 2.0 -.- 2.2 -.- BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG)
04:36:27 38.9862 27.4457 8.3 -.- 1.5 -.- ARPADERE-KINIK (IZMIR)
04:29:55 38.4102 39.2700 4.6 -.- 1.9 -.- DUZBAHCE-SIVRICE (ELAZIG)
04:06:15 38.9750 27.8945 13.6 -.- 1.5 -.- CAMONU-AKHISAR (MANISA)
03:32:33 38.4288 39.4245 3.3 -.- 2.0 -.- AKBUGDAY-SIVRICE (ELAZIG)
02:56:22 38.4872 39.2428 14.4 -.- 1.8 -.- ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG)
02:46:05 39.0163 27.8490 2.2 -.- 1.7 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA)
02:45:30 38.9640 27.8763 5.3 -.- 2.0 -.- CAMONU-AKHISAR (MANISA)
02:28:56 38.3192 38.8487 22.4 -.- 1.3 -.- GUNDEGER-PUTURGE (MALATYA)
02:22:26 38.7552 43.1508 20.9 -.- 1.7 -.- VAN GOLU
01:49:53 37.2067 37.9598 5.0 -.- 2.4 -.- SUTVEREN-HALFETI (SANLIURFA)
01:42:15 38.9610 27.8782 11.0 -.- 2.4 -.- CAMONU-AKHISAR (MANISA)
01:11:35 39.0490 27.8807 4.9 -.- 1.4 -.- SELCIKLI-AKHISAR (MANISA)
00:50:51 38.5003 39.2777 1.1 -.- 2.2 -.- BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG)
00:31:51 38.3700 39.1250 5.3 -.- 1.1 -.- AKSEKI-SIVRICE (ELAZIG)
00:26:54 38.4763 39.2922 4.1 -.- 3.1 3.2 BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG)
00:19:47 39.0310 27.8358 5.0 -.- 1.6 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA)

SON DEPREMLER HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ

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1 Mart Pazar günü Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD verilerine göre merkez üssü Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesi olan 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem dolayısıyla can ve mal kaybı yaşanmadığı öğrenilirken kısa süreli korkuya neden oldu.

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Malatya Valisi Aydın Baruş, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen Pütürge ilçesindeki kırsal mahallelerde incelemede bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Baruş, depremde zarar gören vatandaşların sıkıntılarını dinlemek ve bu sıkıntılara çözüm üretmek amacıyla mahalle ziyaretlerini sürdürdü.

İlçeye bağlı Poskıran, Pazarcık, Bölükkaya, Karşıyaka ve Tepehan mahallelerini ziyaret eden Baruş, muhtarlardan da bilgi aldı.

Mahallelerdeki hasarlı, ağır hasarlı veya yıkık binaları inceleyen Baruş, vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanıp karşılanmadığını denetledi.

Depremzedelere dağıtılan yardımları alanda takip eden Baruş, vatandaşların sıkıntılarını da dinledi.

Pütürge ilçesi Aktarla Mahallesi'nde depremde ağır hasar gören evindeki eşyalarını koyduğu çadırı yanan Adem Orhan’ı da ziyaret eden Baruş, devletin depremzedelerin yanında olduğunu ifade etti.

Baruş’un mahalle incelemelerine Vali Yardımcısı Güher Sinem Büyüknalçacı, Pütürge Kaymakamı Recep Aydın, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mustafa Türker eşlik etti.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD), 1-7 Mart "Deprem Haftası" dolayısıyla yapılan bilgilendirmede, "Tüm vatandaşlar bu haftayı depreme karşı hazırlıkla değerlendirmeli." çağrısı yapıldı.

AFAD'dan yapılan açıklamada, depremlerde kayıpların bir daha yaşanmaması için kamu kurumlarının aldığı önlemlerin yanı sıra vatandaşların alacağı tedbirlerin de büyük önem taşıdığı belirtilerek vatandaşların kendi hazırlıklarını yapmasının önemli olduğu bildirildi.

Deprem anında ve sonrasında doğru davranış şekillerinin önemli olduğuna işaret edilen açıklamada, vatandaşların AFAD İl Müdürlüklerinin düzenlediği "temel afet bilinci eğitimlerine" katılabileceği, AFAD'ın internet sayfalarından ve sosyal medya hesaplarından kendilerine ve sevdiklerine yardım edecek önemli bilgilere ulaşabileceği aktarıldı.

Bu kapsamda, "1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla tüm vatandaşların, bu haftayı depreme karşı hazırlıkla değerlendirmeli." değerlendirmesi yapıldı.

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"Evinizin sağlamlığından emin olun"

Depreme karşı alınacak hayati önlemlerin başında, oturulan evlerdeki sağlamlığının öncelikli olduğuna değinilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Vatandaşlar, evlerinin yer aldığı binanın yapı ruhsatının ve Yapı Kullanma İzin Belgesi'nin (iskan ruhsatı) bulunduğunu teyit etmeliler. Binanın taşıyıcı kolon ve duvarlarına etki edebilecek bir değişiklik yapılıp yapılmadığı soruşturulmalı, mümkünse binanın çevresinde kaçak yapılar bulunup bulunmadığını öğrenilmeli. Evlerinin bulunduğu binanın depreme dirençli olup olmadığından emin değillerse yetkin ve yetkili kuruluşlara ölçüm ve test yaptırmalılar. Testler sonucunda, binanın depreme dayanıksız olduğu anlaşılırsa bir an önce binalarını depreme karşı güçlendirilmeli yahut kentsel dönüşümle yenilemelidir."

Açıklamada ayrıca, deprem sırasında ve sonrasında alınacak önlemlere ilişkin bilgilere AFAD'ın internet hesaplarından ulaşılabileceği hatırlatıldı.

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