Deprem mi oldu? Son dakika deprem haberleri ve verileri (AFAD ve Kandilli Rasathanesi)
Corona virüsü gündemdeki yerini korumaya devam ederken vatandaşlar bir yandan da deprem haberleriyle panik yaşıyor. Türkiye’nin çeşitli yerlerinden gelen sarsıntı haberleri ardından gözler AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin son depremler verilerini çevriliyor. Peki en son nerede, saat kaçta ve kaç şiddetinde deprem oldu? İşte verileriyle son dakika deprem haberleri…
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Deprem haberlerine yenileri eklenmeye devam ediyor. Merkez üssü değişen artçı depremler ardından panik yaşayan vatandaşlar, “deprem mi oldu, nerede deprem oldu?” gibi sorularına yanıt bulabilmek için sık sık AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nden gelen duyuruları takip son depremler listesini inceliyor. İşte 19- 20 Mart tarihli son depremler verileri...
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ELAZIĞ'DA SARSINTILAR DEVAM EDİYOR
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 19 Mart Perşembe günü saat 20.53'te Elazığ Sivrice'de 5 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Depremin, 21,34 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. AFAD'ın son depremler verilerine göre, Elazığ'da 20 Mart'ta da artçı depremler yaşanmaya devam ediyor. Son depremler listesine göre Sivrice'de saat 07.06'da 4.4 şiddetinde deprem kaydedildi.
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ÇATLAK OLUŞAN KERPİÇ EV BOŞALTILDI
Merkez üssü Sivrice ilçesinde meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem kısa süreli paniğe yol açtı. Depremle birlikte dışarı çıkan bazı vatandaşlar, bir süre cadde ve sokaklarda bekledikten sonra evlerine girdi. Deprem nedeniyle merkez Yeni Mahalle Hafız Hasan Gül sokakta bulunan 2 katlı kerpiç evde ise hasar oluştu. Haber vermesiyle inceleme yapan belediye ekipleri, evde bulunanları tahliye etti. Evin çevresine ise polisler tarafından güvenlik şeridi çekildi.
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Depremle birlikte evden dışarı çıktığını Alperen Çömez, "Bayağı sallandık, hala panik içerisindeyiz. Koronavirüsten dolayı biraz telaşlıyız ama sanırım deprem biraz daha ağır basıyor" dedi. Yılmaz Yılmaz ise koronavirüs endişesiyle dışarı çıkamadıklarını ifade ederek, "Korkumuz vardı zaten 6.8 büyüklüğündeki depremden sonra. Bugün de 5 büyüklüğünde deprem oldu" diye konuştu.